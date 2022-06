https://mundo.sputniknews.com/20220608/rusia-desarrolla-mecanismos-financieros-con-los-paises-de-america-latina-1126433179.html

Rusia desarrolla mecanismos financieros con los países de América Latina

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está elaborando mecanismos financieros alternativos con los países de América Latina a causa de las sanciones occidentales, declaró la... 08.06.2022, Sputnik Mundo

"Trabajamos gradualmente para aplicar mecanismos financieros alternativos a los occidentales para disminuir los riesgos de sanciones para la cooperación económico-comercial entre Rusia y América Latina", dijo la portavoz.Rusia, continuó la vocera, también sigue con interés las discusiones que tienen lugar actualmente en torno a la organización y el desarrollo de la Cumbre de las Américas que se celebra desde el 6 hasta el 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.Al menos siete mandatarios de la región informaron que no acudirían al encuentro en repudio a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.Por su parte, la Casa Blanca argumentó su decisión de no invitar a los presidentes de estos tres países acusando a sus gobiernos de no cumplir con los cánones de la democracia.

