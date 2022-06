https://mundo.sputniknews.com/20220608/peru-la-tension-entre-gobierno-y-congreso-no-cesa-1126457880.html

Perú: la tensión entre Gobierno y Congreso no cesa

El oficialismo presenta una moción de censura contra la jefa del Congreso por un supuesto nuevo intento de destituir al presidente Castillo. En otro orden, Rusia se expresó sobre la situación de las exportaciones de grano ucraniano, en el marco del conflicto en este país. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

Mientras el presidente peruano Pedro Castillo se encuentra en Los Ángeles (EEUU) por la Cumbre de las Américas, la disputa política entre Gobierno y Congreso en su país no se detiene.A pesar de los cruces y denuncias entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, el Congreso autorizó el viaje del mandatario, quien el próximo 28 de julio cumplirá un año en el cargo.El vocero del gobernante Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció que el partido presentará una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, del opositor Acción Popular.El portavoz afirmó que la decisión se tomó luego de conocer dos audios donde Alva se refiere a la posibilidad de efectuar una vacancia presidencial.Alva manifestó su sorpresa, pero argumentó que en los audios explica el contenido del artículo 115 de la Constitución, y negó planear la destitución del jefe de Estado.En Perú existe esta figura en la Constitución por la cual el Congreso puede requerir la destitución de un presidente. Este tipo de vacancia causó la destitución de los últimos mandatarios peruanos, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020)."Existe una línea de sucesión que involucra a Alva, en una eventual vacancia de Castillo y posterior renuncia de la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte. Y aquí la transición [hacia un nuevo Ejecutivo] estaría encargada a la presidencia del Congreso", agregó.El analista recordó que "no es la primera moción de censura presentada contra la líder del Congreso. Ella fue elegida como producto de una negociación que dejó fuera a Perú Libre, y ha estado inclinada a la oposición más radical [ante el Gobierno] dentro del Congreso".Según Awapara, el anuncio es más un acto declarativo que un hecho que se pueda llegar a concretar, debido a que es poco probable que se llegue a los votos para dicha moción.El director de Ciencias Políticas en la UPC declaró que "hoy existe una división interna en el oficialismo; eran 37 congresistas en la bancada de Perú Libre y cinco de Juntos por el Perú. La bancada de los 37 se ha dividido en tres facciones diversas"."Estratégicamente, defenderán a Castillo hasta donde puedan. Esta fue una alianza de conveniencia, no hay una afinidad ideológica fuerte, y el cálculo político radica en si conviene seguir amarrados a este Gobierno o si lo dejan caer", añadió Awapara.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la reunión de presidentes en la Cumbre de las Américas, en EEUU. Uno de los temas prioritarios para Washington es la migración. Sobre ello, dialogamos con el analista y periodista mexicano Julián Andrade.Y además, nos referimos a Rusia y su aprecio por los esfuerzos de Turquía para desbloquear la exportación de grano ucraniano, en el marco del conflicto en este país y las implicancias en todo el mundo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

