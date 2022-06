https://mundo.sputniknews.com/20220608/miguel-diaz-canel-denuncia-la-exclusion-de-la-sociedad-civil-cubana-de-ix-cumbre-de-las-americas-1126444002.html

Miguel Díaz-Canel denuncia la exclusión de la sociedad civil cubana de IX Cumbre de las Américas

LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a EEUU de excluir no solo al Gobierno de Cuba, sino también a los representantes de la... 08.06.2022

Díaz-Canel subrayó el repudio provocado en la mayoría de los Gobiernos de la región ante esa "selectividad oportunista" a la hora de hacer el listado de invitaciones, y destacó la "clara y firme" posición asumida por varios de ellos, junto a las notables ausencias a la cita como rechazo a la exclusión.Destacó la postura asumida por los mandatarios de México, Bolivia, Honduras y de los líderes caribeños que rechazaron enfáticamente las exclusiones, y de otros que —adelantó— "seguramente lo harán en el transcurso de la propia Cumbre"."Nos honra encabezar esa lista junto a los líderes de Venezuela y Nicaragua y junto a ustedes, genuinos representantes de nuestro pueblo", dijo.Rechazó las escasas referencias en la agenda de la IX Cumbre a los principales problemas que aquejan a la región, lo que en su opinión, "demuestra la profunda incomprensión sobre las realidades actuales de una región con identidad propia, cuyos pueblos tienen ansias acumuladas de justicia, sufren el subdesarrollo y la creciente desigualdad, y no soportan más el continuo robo de sus riquezas naturales y la explotación incrementada de sus trabajadores".Respecto a la inclusión del tema migratorio, el presidente de Cuba denunció que el Gobierno estadounidense ha aplicado durante cuatro años una política orientada al estímulo de la emigración irregular desde la isla.También se refirió al tema de la defensa de la democracia, uno de los más reiterados por los organizadores de la IX Cumbre."Nada en la historia pasada y reciente de los Estados Unidos, ni en su conducta actual en el hemisferio hace suponer que la democracia o el respeto a los derechos humanos sean prioridades verdaderas de su política exterior regional. Cuando así declaran, actúan con deshonestidad y lo saben", expresó Díaz-Canel.Agregó que en los últimos 50 años, ha sido notorio el absoluto involucramiento y contubernio de EEUU con los regímenes más sangrientos y represivos que ha conocido América Latina, "con los que con mayor desvergüenza han practicado el asesinato, las desapariciones, las masacres, la tortura y las ejecuciones extra judiciales".Recordó que los tiempos han cambiado y la región no acepta la imposición de los intereses del imperialismo, como no acepta que se utilice a las naciones de este hemisferio para los conflictos de EEUU con quienes identifica como rivales estratégicos en otras partes del mundo.Recordó también que los días 8, 9 y 10 de junio sesionará también en Los Ángeles, una Cumbre de los Pueblos, lo que calificó como "un verdadero escenario de debate y confrontación de ideas, con una agenda amplia y apegada a las inquietudes más urgentes de la región en su conjunto, con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, grupos juveniles, asociaciones comunitarias y personas con profunda conciencia social en general".

