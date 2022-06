https://mundo.sputniknews.com/20220608/lavrov-la-situacion-actual-con-el-grano-ucraniano-no-tiene-nada-que-ver-con-la-crisis-alimentaria-1126451267.html

Lavrov: "La situación actual con el grano ucraniano no tiene nada que ver con la crisis alimentaria"

Rusia y Turquía buscan solución al problema de grano ucraniano que Moscú considera "exagerado"Turquía y Rusia han confirmado una vez más que pese a la diferencia de enfoques en ciertos asuntos, son capaces de escucharse y llegar a conclusiones y decisiones aceptables para ambas partes. Muestra de ello es la reunión que celebraron este miércoles en Ankara el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, y su par ruso, Serguéi Lavrov.Entre los temas abordados, estuvo la situación del grano ucraniano. Cavusoglu calificó de aceptable la iniciativa de la ONU para solucionar el problema mediante la creación de un grupo de contacto integrado por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU para acordar la salida de los barcos con grano ucraniano presuntamente bloqueados en el mar Negro. "Si las partes están de acuerdo, estamos listos para celebrar una reunión en Estambul", dijo.En tanto, Lavrov aseguró que por parte de Moscú "nunca ha habido ningún obstáculo para resolver este problema" cuya dimensión, de hecho, está muy exagerada: "Hemos prestado mucha atención al problema de la exportación de cereales ucranianos, que nuestros colegas occidentales y los propios ucranianos intentan clasificar de una catástrofe universal, aunque la proporción de los cereales en cuestión es inferior al 1% de la producción mundial de trigo y otros granos. Por lo tanto, la situación actual con el grano ucraniano no tiene nada que ver con la crisis alimentaria. En cuanto a reuniones adicionales en Estambul, estamos dispuestas para ellas. Apreciamos el interés de la ONU por involucrarse de alguna manera, indicó Lavrov.El 'brillante' plan de la Defensa española para rescatar la economía nacional: multiplicar los gastos en la OTANLa ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha compartido su particular visión de cómo salvar al país de su situación económica cada vez más deplorable. Su 'receta' pasa por incrementar los gastos en el mantenimiento de la OTAN, algo que, según sus palabras, no sólo generará "riqueza" –aunque no mencionó para quién–, sino que también constituiría una mayor disuasión a Rusia.Lo dijo en una entrevista con la Cadena Ser, donde defendió el compromiso del reino de España de duplicar sus desembolsos destinados a la Alianza Atlántica llegando a destinar a estos fines al menos el 2% del PIB anual. Es decir, "duplicar los cerca de 10.000 millones que actualmente se destinan a esa partida", según precisa el diario El Púbico.Indignación en Perú por la "arrogante injerencia" de UcraniaLa Embajada de Ucrania en Perú confundió el territorio de la nación suramericana con las tierras gobernadas por Kiev, donde se erradicaron todas las voces alternativas y los políticos opositores. Es así como podría explicarse un ataque de la sede diplomática ucraniana contra el think-tank peruano Proyecto Patria.El 'pecado' de este espacio de reflexión crítica y estratégica radica en haber invitado al Dr. Alexandr Dugin, pensador, filósofo, sociólogo y politólogo ruso, a disertar en una conferencia titulada 'El nuevo orden internacional multipolar del siglo XXI', con motivo del 49 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca.El pueblo mapuche es una nación que fue subyugada con la fuerza de las armasSegunda parte de la entrevista realizada al analista de política y economía mundial Nicola Hadwa, quien explica la problemática histórica del pueblo mapuche y observa a fondo la identidad del pueblo mapuche.Hadwa explica el concepto de identidad que manejan los colonizadores y los imperialistas, y cómo éstos han subyugado al pueblo mapuche por medio de las armas. Asimismo, hace una comparación de los pueblos oprimidos, tal como es el caso del palestino, y advierte sobre los intereses de Occidente por dividir a los pueblos.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

