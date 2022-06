La OMS alerta de más de 1.000 casos de la viruela del mono en países no endémicos

https://mundo.sputniknews.com/20220608/la-oms-alerta-de-mas-de-1000-casos-de-la-viruela-del-mono-en-paises-no-endemicos-1126443605.html

ZÚRICH, SUIZA (Sputnik) — En 29 países no endémicos se han detectado más de 1.000 contagios por la viruela del mono, comunicó el director general de la... 08.06.2022, Sputnik Mundo

"En la actualidad, la OMS tiene más de 1.000 casos confirmados de viruela de los monos de 29 países que no son endémicos de la enfermedad. Por el momento en esos Estados no se reportaron fallecimientos", dijo el director general de la OMS en una rueda de prensa.Gebreyesus agregó que los contagios de esa enfermedad corresponden en su mayoría a hombres que mantuvieron relaciones homosexuales.Subrayó que el riesgo de propagación de la viruela del simio en países no endémicos es real, y el organismo que él dirige está especialmente preocupado por los riesgos de la propagación de ese virus entre personas vulnerables, incluidos niños y mujeres embarazadas.La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica (que puede transmitirse entre animales y seres humanos) con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara.La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.Originaria de África, últimamente esta enfermedad se registra en más de una decena de países de Europa, así como en Argentina, México, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán y Sudán.

