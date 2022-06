"La flexibilización de medidas de EEUU sobre Cuba obedece al pedido de ciudadanos"

https://mundo.sputniknews.com/20220608/la-flexibilizacion-de-medidas-de-eeuu-sobre-cuba-obedece-al-pedido-de-ciudadanos-1126469321.html

SAN SALVADOR (Sputnik) — La decisión del Gobierno de Estados Unidos de flexibilizar sus regulaciones sobre viajes grupales a Cuba obedece a la exigencia de un... 08.06.2022

Reconocido experto en las relaciones entre ambos países, García Martínez agregó que una coyuntura política a mediados de la última década del siglo XX ya aprovechó la existencia de raíces históricas, culturales y sociales que se remontan a la época anterior a la constitución de Estados Unidos como país, para insistir en la necesidad de un fluido intercambio cultural."Cualquier apertura por mínima que sea responde a la propia dinámica que empujan los pueblos, hoy en ambas orillas hay cubanos que no pueden estar de acuerdo con una política de exterminio del pueblo cubano a través de un bloqueo férreo", comentó en referencia a la política estadounidense de asfixia económica a la isla, que ya rebasa las seis décadas de existencia.El historiador, quien ha viajado más de una decena de veces al país norteño para intercambios académicos, que incluyen el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, agregó que "todo el mundo sabe que Cuba no representa una amenaza para Estados, ni es un país terrorista, no trafica con personas ni hay drogas en la escala de las existentes en otras naciones".Además de suavizar las restricciones para viajes de grupos educativos y profesionales a Cuba, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó los límites a las remesas adoptados por la administración anterior de Donald Trump (2017-2021).El 17 de mayo, Washington anunció que dejaba sin efectos medidas tomadas por el Gobierno de Trump, por lo que restablecería los vuelos comerciales a varias ciudades cubanas y suspendería el límite máximo de las remesas, establecido en 1.000 dólares por trimestre desde agosto de 2000.Al respecto, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, explicó que tales medidas no modifican en absoluto la política de bloqueo hacia la isla.Aclaró que permanecen vigentes las prohibiciones del uso del dólar, con Estados Unidos y con terceros países, y se mantiene la orden de impedir los suministros de combustibles necesarios para el país caribeño.

