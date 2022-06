https://mundo.sputniknews.com/20220608/indignacion-en-peru-por-la-arrogante-injerencia-de-ucrania-1126440842.html

Indignación en Perú por la "arrogante injerencia" de Ucrania

Indignación en Perú por la "arrogante injerencia" de Ucrania

La Embajada de Ucrania en Perú confundió el territorio de la nación suramericana con las tierras gobernadas por Kiev, donde se erradicaron todas las voces... 08.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-08T14:22+0000

2022-06-08T14:22+0000

2022-06-08T15:18+0000

qué pasa

ucrania

perú

eeuu

rusia

misión diplomática

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1126440697_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e707d9da41c3aaac6863ffcc7604d62a.jpg

Indignación en Perú por la "arrogante injerencia" de Ucrania Indignación en Perú por la "arrogante injerencia" de Ucrania

El 'pecado' de este espacio de reflexión crítica y estratégica radica en haber invitado al Dr. Alexandr Dugin, pensador, filósofo, sociólogo y politólogo ruso, a disertar en una conferencia titulada El nuevo orden internacional multipolar del siglo XXI, con motivo del 49 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca.Una invitación que hizo estallar de rabia a la Embajada ucraniana que, a través de sus redes sociales, exigió "cancelar" la videoconferencia prevista para el próximo 9 de junio, argumentando que es "inaceptable que los representantes de diferentes esferas, incluidas educativas, científicas u otras, mantengan contactos con los representantes del país agresor", es decir, Rusia. En sus comentarios abiertamente agresivos e irrespetuosos hacia los organizadores, los diplomáticos ucranianos tampoco olvidaron escribir con minúsculas la palabra 'Rusia'.Esta 'injerencia' indignó al sociólogo Carlos Mamani Aliaga, director y conductor de Proyecto Patria, quien denunció 'amenazas' por parte de la Embajada ucraniana, al tiempo que rechazó sus 'imposiciones'."Es inconcebible que una Embajada extranjera en otro país, en este caso en el territorio peruano, pretenda hacer injerencias en sus instituciones públicas, más aún tratándose de un evento estrictamente académico. La verdad que esto nos ha indignado al equipo de Proyecto Patria, porque no es posible que una Embajada venga a intentar, con esa arrogancia, soslayar un evento como el nuestro", manifestó Mamani Aliaga a Sputnik.Tal y como se desprende de las palabras del sociólogo, el objetivo de la parte ucraniana es impedir que se emitan opiniones no alineadas a la narrativa de Kiev y sus patrocinadores, donde la postura de Dugin es que la crisis ucraniana es obra de un Occidente que busca a toda costa mantener su hegemonía frente al surgimiento de un mundo multipolar, siento el papel de Ucrania el de una pieza en manos de EEUU y sus aliados para debilitar a Rusia.Cabe señalar que las actuaciones de las misiones diplomáticas de Ucrania, reciben cada vez más críticas internacionales, en particular en México, donde su Embajada se permitió un comentario racista conta un periodista mexicano por su labor para desmontar las incontables fake news de la propaganda de Kiev. En vez de argumentos, al comunicador le hicieron la siguiente pregunta: "¿Te pagan en rublos o en tamales?". La repugnancia de este ataque fue repudiada hasta por el presidente de la nación norteamericana, Andrés Manuel López Obrador.En Alemania, a su vez, sus ciudadanos exigieron la expulsión del embajador ucraniano, Andréi Mélnik, quien calificó al canciller Olaf Scholz de "salchicha de hígado ofendida" por su negativa a viajar a Kiev. Asimismo, el diplomático arremetió contra Berlín por unos envíos armamentísticos que consideró insuficientes.

ucrania

perú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

ucrania, perú, eeuu, rusia, misión diplomática, аудио