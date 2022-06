https://mundo.sputniknews.com/20220608/hungria-declara-que-no-apoyara-las-sanciones-que-ponen-en-peligro-el-suministro-de-gas-1126433081.html

Hungría declara que no apoyará las sanciones que ponen en peligro el suministro de gas

Hungría declara que no apoyará las sanciones que ponen en peligro el suministro de gas

MOSCÚ (Sputnik) — Hungría no apoyará las sanciones que ponen en peligro los suministros de gas al país, lo mismo que antes no respaldó el embargo contra el... 08.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-08T11:45+0000

2022-06-08T11:45+0000

2022-06-08T11:45+0000

economía

hungría

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

gas

sanciones

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105548/48/1055484849_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_d80301c3e25ae443324ece89e8f14a5b.jpg

Varios políticos europeos, en particular la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y el vicecanciller de Polonia Pawel Jablonski, propusieron incluir en el séptimo paquete de las sanciones antirrusas la prohibición de importar gas de Rusia."El precio del combustible habría aumentado un 55-60% en Hungría de no haber insistido nosotros en que se haga salvedad para los suministros del petróleo por tubería (…). Estuvimos luchando por nuestra verdad y lo haremos en lo venidero. Queremos dar a entender esto: Hungría no apoyará ningunas sanciones que pongan en peligro el suministro de gas para nuestro país", dijo Szijjarto en una intervención que se publicó en redes sociales.El canciller señaló asimismo que tanto en el extranjero como dentro del país se emprendieron intentos de ejercer presión sobre Hungría para que renunciara a su posición de garantizar el suministro de energía.La Unión Europea publicó en su revista oficial el sexto paquete de sanciones a imponer contra Rusia, en el que se prevé, en particular, ir introduciendo por etapas el embargo contra las importaciones del petróleo ruso, que se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.Ese nuevo paquete de sanciones incluye también la desconexión del sistema SWIFT de los bancos rusos Sberbank, Rosseljozbank y Banco Crediticio de Moscú.El presidente Vladímir Putin declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y aseguró que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial. Occidente persigue el objetivo de empeorar la vida de millones de personas, señaló Putin y agregó que con los acontecimientos que se desarrollan hoy "se pone fin al dominio global de Occidente en la política y la economía".

https://mundo.sputniknews.com/20220601/la-union-europea-pagara-mas-caro-las-nuevas-sanciones-a-rusia-1126148648.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hungría, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas, gas, sanciones, rusia