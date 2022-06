https://mundo.sputniknews.com/20220608/el-periodismo-es-mas-necesario-que-nunca-para-defender-la-democracia-1126423648.html

"El periodismo es más necesario que nunca para defender la democracia"

"El periodismo es más necesario que nunca para defender la democracia"

En el marco del trigésimo primer congreso mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) celebrado en Muscat, Omán, su vicepresidenta, Zuliana... 08.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-08T08:14+0000

2022-06-08T08:14+0000

2022-06-08T08:14+0000

gps internacional

periodistas

seguridad

ucrania

grano

bielorrusia

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1126423503_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_2548244a940ffdf9b7ee53bcad644ca5.jpg

"El periodismo es más necesario que nunca para defender la democracia" "El periodismo es más necesario que nunca para defender la democracia"

Recientemente, entre los días 29 de mayo y 3 de junio, se celebró en la capital de Omán el congreso de la FIP, siendo este el primero en realizarse en un país de Oriente Medio. Sobre la importancia del mismo para los trabajadores de la prensa en América Latina, "luego de este congreso mundial salimos fortalecidos", indicó la periodista. Se realizó en medio de una situación global muy particular. Además de la crisis en Ucrania, "está la pandemia y el tema de Afganistán en la agenda", sostuvo.La seguridad de los periodistas en el centro de la agendaEn este marco, "ha sido un congreso muy intenso, con participación de todos nuestros sindicatos del mundo, ya que la FIP tiene presencia en más de 150 países y nuestro programa de trabajo está marcado por las mociones que se han aprobado en este congreso", indicó. Al respecto, "las mismas están enfocadas a temas de seguridad de periodistas y el tema de Julian Assange ha estado también dentro de los debates, puesto que hemos tenido la oportunidad de escuchar a una de sus abogadas", expresó Lainez.En lo que respecta a Latinoamérica, "México es el único país sin guerra que tiene cifras de asesinatos de periodistas mayores a las que se producen en esta zona del mundo, como Siria y buena parte de lo que pasa en Irak o Somalia", lamentó.En Sputnik también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre el ofrecimiento de Minsk a Kiev de exportar cereales por territorio bielorruso.Posición de Kiev agrava la crisis alimentaria globalEl presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que su país no aceptará la propuesta de exportar el grano a través de Bielorrusia, como propuso su presidente, Alexandr Lukashenko. En este marco, "esta posición es comprensible ya que Lukashenko es aliado de Rusia", indicó el investigador argentino. Sin embargo, "hubo un acercamiento entre ambos países por la cuestión de los cereales y el pedido de Bielorrusia también tiene que ver con que se abran mercados para ese país", añadió.Este es un tema muy delicado para la región y ni que hablar para Europa mismo, "ya que está muy vinculado a la energía y al problema que van a tener algunos países con respecto a la provisión de gas", explicó.Con respecto a la situación en Ucrania, "si en lugar de ayuda humanitaria se envían armas, evidentemente se agravaría considerablemente el conflicto", concluyó Moggia.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en la política internacional contemporánea.Posicionamiento chino sobre las sanciones occidentales contra RusiaTras el sexto paquete de sanciones antirrusas introducido por la Unión Europea, el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, declaró que las mismas no alivian la situación en Ucrania y que tanto Europa como el resto del mundo están pagando un precio elevado por su introducción. Con respecto al impacto del conflicto en Ucrania, "esto representa un salto cualitativo en los procesos de transición geopolítica que venimos experimentando desde hace varios años", indicó el sociólogo Sebastián Schulz.En este sentido, "cambia la escala de estas transformaciones y las lleva a un nivel sistémico, porque atraviesa todos los aspectos del orden geopolítico contemporáneo", sostuvo. No solo evidencia una consolidación del multipolarismo en su capacidad de hacer frente a la ofensiva de los sectores de poder unipolares, "sino que vemos cómo esto evidencia la crisis de hegemonía del unipolarismo, que ya no puede disciplinar por la vía militar al mundo emergente", concluyó el investigador argentino.

ucrania

bielorrusia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

periodistas, seguridad, ucrania, grano, bielorrusia, china, аудио