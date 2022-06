https://mundo.sputniknews.com/20220608/desaparecera-en-300-anos-un-estudio-afirma-que-los-polos-magneticos-de-la-tierra-no-se-invertiran-1126468332.html

"Desaparecerá en 300 años": un estudio afirma que los polos magnéticos de la Tierra no se invertirán

"Desaparecerá en 300 años": un estudio afirma que los polos magnéticos de la Tierra no se invertirán

Un nuevo estudio de astrónomos publicado recientemente trae algo de alivio para todos los terrícolas: refuta la teoría de que los polos magnéticos de nuestro... 08.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-08T22:49+0000

2022-06-08T22:49+0000

2022-06-08T22:49+0000

ciencia

campo magnético

🪐 astronomía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/1092359814_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_7cb47483a5cf81a1df60fbb5acb9e916.jpg

Si bien el campo magnético de la Tierra no es estable y se ve afectado cada 200.000 años por la inversión de los polos magnéticos, no es probable que el planeta se encuentre ahora en ese proceso, señala un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Estudios anteriores que alertaban sobre la posible inversión de polos se basaban en una anomalía que había sido detectada en el Atlántico, en la falla de algunos satélites en Sudamérica y en la hipótesis de que la intensidad del campo geomagnético de la Tierra disminuye con rapidez.El campo magnético protege la vida de los vientos solares. Sin él, la atmósfera no existiría tal y como la conocemos. Durante los últimos 180 años, la intensidad del campo magnético de la Tierra ha disminuido alrededor de un 10%.Sin embargo, el nuevo estudio que reúne evidencia que se remonta a 9.000 años sugiere que los cambios actuales no son únicos, y que una reversión puede directamente no ocurrir.Los científicos desarrollaron una nueva técnica para recolectar la información. Los resultados se basan en análisis de artefactos arqueológicos quemados, muestras volcánicas y núcleos de perforación de sedimentos, todos los cuales contienen información sobre el campo magnético de la Tierra."Estas muestras incluyen macetas de arcilla que se han calentado hasta más de 580 grados centígrados, la lava volcánica que se ha solidificado y sedimentos que se han depositado en lagos o en el mar. Los objetos actúan como cápsulas del tiempo y llevan información sobre el campo magnético en el pasado", detalla un comunicado de la Universidad de Lund."Basándonos en similitudes con las anomalías recreadas, predecimos que la anomalía del Atlántico Sur probablemente desaparecerá en los próximos 300 años, y que la Tierra no se dirige hacia una inversión de polaridad", concluye el geólogo Nilsson.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

campo magnético, 🪐 astronomía