¿Cuál es la diferencia entre los cerebros de los primates y los no primates?

La diferencia entre las neuronas de algunas especies y las de otras radica en la fibra de axón, una parte delgada de la neurona que transporta impulsos eléctricos. Hasta ahora se creía que los axones casi siempre crecían fuera del cuerpo celular, pero el nuevo estudio muestra que también pueden originarse a partir de dendritas, extensiones que conectan a las células nerviosas entre sí.Resulta ser que estas dendritas portadoras de axones son mucho más comunes en los no primates como los gatos y los cerdos que en los primates, descubrió el equipo, según publica Science Alert. El estudio se basó en el tejido y las muestras archivadas existentes e incluyó un análisis de más de 34.000 neuronas de ratones, ratas, cerdos, gatos, hurones, monos macacos y humanos.Además, los investigadores dedujeron que la domesticación de animales no parecería afectar al número de estas dendritas portadoras de axones, ya que los cerdos y los jabalíes tienen proporciones similares. Por otro lado, los especímenes de varias especies parecen nacer con ellas, en lugar de desarrollarlas a medida que envejecen.Las neuronas suelen actuar como policías cuando se trata de decidir qué señales se transmiten y cuáles no, según otras entradas que también reciben. Una diferencia que parecen tener las dendritas portadoras de axones es la capacidad de eludir este proceso y elegir de forma independiente qué mensajes se transmiten alrededor de la red cerebral.Lo cierto es que se requerirá más investigación para entender por qué algunas especies tienen un mayor porcentaje de dendritas portadoras de axones que otras y cuál podría ser su ventaja evolutiva para los animales que las utilizan.

