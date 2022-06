https://mundo.sputniknews.com/20220608/ankara-rechaza-ingreso-en-la-otan-de-paises-sin-un-enfoque-claro-del-terrorismo-1126430764.html

Ankara rechaza el ingreso en la OTAN de países sin un enfoque claro contra el terrorismo

Ankara rechaza el ingreso en la OTAN de países sin un enfoque claro contra el terrorismo

ANKARA (Sputnik) — Turquía no puede aceptar las solicitudes de ingreso en la OTAN, presentadas por países que no desean adoptar una postura clara en la lucha... 08.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-08T10:52+0000

2022-06-08T10:52+0000

2022-06-08T11:37+0000

defensa

turquía

oriente medio

🛡️ fuerzas armadas

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092453110_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_39050e3e1e609fac700281c67ac695bf.jpg

La operación militar de Rusia en Ucrania hizo que Finlandia y Suecia se replantearan su política de neutralidad. El 18 de mayo, ambos países nórdicos presentaron sus solicitudes para adherirse a la OTAN. Ankara se opone a esa iniciativa, alegando los vínculos entre Helsinki, Estocolmo y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), prohibido en Turquía.Según el portavoz, los procesos geopolíticos de los últimos meses demostraron el peso de Turquía como un aliado del organismo militar."La situación en Ucrania y los procesos posteriores demostraron que el bloque de la OTAN se involucra muy rápidamente en una confrontación geopolítica. Hay nuevas preocupaciones sobre la seguridad dentro del bloque", declaró Altun.El funcionario turco señaló que los problemas de seguridad, a los que se enfrentan actualmente los países, no siempre son una consecuencia de las amenazas de algunos Estados contra otros.Altun subrayó que los nuevos retos y riesgos conducen a una revisión de los parámetros de seguridad dentro de la OTAN.Para incorporarse a la Alianza Atlántica, Finlandia y Suecia necesitan recabar la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.Rusia señaló en numerosas ocasiones que la OTAN busca la confrontación. Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, declaró que una nueva ampliación de la Alianza Atlántica no aportará más seguridad para Europa, en tanto advirtió del carácter agresivo de la OTAN y, al mismo tiempo, reconoció que la adhesión de Finlandia y Suecia a ese bloque no presentará una amenaza existencial para Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la renuncia de Finlandia a su tradicional estatus neutral sería un paso erróneo, porque no existe ningún peligro para la seguridad de este país.

https://mundo.sputniknews.com/20220607/la-otan-se-niega-a-garantizar-que-suecia-y-finlandia-no-desplegaran-armas-nucleares-1126391590.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turquía, oriente medio, 🛡️ fuerzas armadas, terrorismo