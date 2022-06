https://mundo.sputniknews.com/20220607/una-jueza-de-ecuador-establece-audiencia-sobre-el-caso-del-exvicepresidente-para-el-14-de-junio-1126401832.html

Una jueza de Ecuador establece audiencia sobre el caso del exvicepresidente para el 14 de junio

Una jueza de Ecuador establece audiencia sobre el caso del exvicepresidente para el 14 de junio

QUITO (Sputnik) — Una jueza de Garantías Penitenciarias de la provincia ecuatoriana de Pichincha (norte) fijó para el 14 de junio la audiencia del caso del... 07.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-07T20:04+0000

2022-06-07T20:04+0000

2022-06-07T20:04+0000

américa latina

jorge glas

ecuador

juicio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107283/43/1072834319_0:0:3543:1993_1920x0_80_0_0_7cd778ca3024323ec958ea9c812cafb4.jpg

La jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Soledad Manosalvas, señaló que la diligencia se realizará en una de las salas del Complejo Judicial Norte, en la capital Quito (norte), desde las 08:30 locales (13:30 GMT), dijo la radio pública Pichincha Universal.Inicialmente, la audiencia estuvo fijada para el 1 de junio, pero se pospuso porque el defensor de Glas, Carlos Alvear, presentó un certificado médico por estar contagiado de COVID-19.El ex segundo mandatario del Gobierno de Rafael Correa (2007-2027) participará de manera virtual en la audiencia, por pedido de su defensa.El 9 de abril, el juez del cantón Manglaralto, en la provincia costera de Santa Elena (oeste), resolvió un recurso de hábeas corpus a favor de Glas.Esto permitió la liberación del exvicepresidente de la cárcel regional de la ciudad de Latacunga en la provincia de Cotopaxi (centro), donde cumplía dos sentencias por corrupción.Sin embargo, el fallo fue apelado por el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado.Un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena aceptó la apelación y declaró la nulidad de lo actuado por el juez Moscoso, argumentando que no tenía competencia para manejar el caso y que no se había notificado a la Procuraduría.El fallo, sin embargo, no estableció si el recurso de hábeas corpus se concedió o no en forma correcta.Junto con la nulidad, el tribunal dispuso que Glas regrese a la cárcel de Latacunga, pero el SNAI decidió trasladarlo a la cárcel No. 4 de la capital del país, Quito (provincia de Pichincha), por razones de seguridad.Glas tiene dos sentencias en firme, la primera de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la segunda a ocho años por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012–2016.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jorge glas, ecuador, juicio