Rusia se opondrá en el OIEA a la resolución con críticas hacia Irán

VIENA (Sputnik) — Rusia manifestó su rechazo a las críticas hacia Irán plasmadas en una resolución que se votará esta semana en una sesión de la Junta de... 07.06.2022, Sputnik Mundo

El representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, tachó de "contraproducente" para el futuro del acuerdo nuclear con Irán el texto redactado por Estados Unidos junto con Francia, el Reino Unido y Alemania (E3)."Rusia no se asociará en ningún caso a esta resolución", avanzó el diplomático en Twitter.Se espera que EEUU y el E3 exigirán a Irán que coopere con el OIEA en una investigación acerca de trazas fisibles en tres instalaciones no declaradas.El portavoz de la diplomacia iraní, Said Jatibzade, advirtió de que esa resolución tendrá un impacto negativo en la cooperación de Teherán con el OIEA y en las negociaciones que buscan reanimar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.El director general del OIEA, Rafael Grossi, constató este 6 de junio que Irán no ha presentado aún explicaciones técnicamente creíbles sobre la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en Turkuzabad, Varamin y Marivan.

