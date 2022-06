Rusia desmiente haberse negado a negociar con Ucrania el estatus de Jersón y Zaporiyia

https://mundo.sputniknews.com/20220607/rusia-desmiente-haberse-negado-a-negociar-con-ucrania-el-estatus-de-jerson-y-zaporiyia-1126375495.html

MOSCÚ (Sputnik) — Los informes de los medios de que Rusia presuntamente se negó a negociar con Ucrania el estatus de Jersón y Zaporiyia no tienen nada que ver... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Previamente el periódico ruso Izvestia, citando a un alto cargo del país, comunicó que si las consultas entre Moscú y Kiev se reanudan, el estatus de las provincias de Jersón y Zaporiyia no estará en la agenda.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.A los pocos días, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas negociaciones se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada.Después del encuentro trascendió que Ucrania aceptaría en principio el estatus de país no alineado y sin armas nucleares si otros Estados actuasen como garantes de su seguridad. Dichas garantías no se extenderían a los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbás, que Kiev no intentaría recuperar por la fuerza y cuyo estatus se decidiría por vía negociada.Sin embargo, el pasado 7 de abril, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció que en el borrador del acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, presentado por Kiev, aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul.A mediados de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "prácticamente suspendido" el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que "no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo".

