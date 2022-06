https://mundo.sputniknews.com/20220607/revolucionario-invento-argentino-causa-polemica-en-torno-a-su-uso--1126401986.html

Revolucionario invento argentino causa polémica en torno a su uso

Revolucionario invento argentino causa polémica en torno a su uso

Científicos del Conicet crearon el trigo HB4, producto transgénico que con el trabajo junto a privados promete ser un grano de exportación que sobreviva a las sequías..

Luego de una década de investigación científica, Argentina logró crear un producto transgénico íntegramente generado en el país por profesionales de organismos estatales.La liberación al mercado nacional e internacional de este producto sería un hito en la historia del país, según lo expresan los propios creadores del trigo HB4.Para tener una idea de la magnitud de la producción de trigo en Argentina, en 2022 se han cosechado alrededor de 20 millones de toneladas; seis son derivadas al consumo interno y el resto se exporta.Este nuevo tipo de trigo producido por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) permite cultivar en condiciones extremas que se hicieron cada vez más frecuentes en los últimos años.El argentino Pedro Peretti, exdirigente de la Federación Agraria Argentina, miembro de la organización Manifiesto Argentino y Movimiento Arraigo, brindó detalles sobre cómo funciona el trigo HB4.Las pérdidas millonarias que anualmente padecen productores rurales en muchos países, consecuencia de eventos climáticos adversos y el aumento de la población mundial, fueron los puntos de inspiración de científicas argentinas para comenzar a trabajar en este proyecto.Raquel Chan es la investigadora del Conicet que dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. En el año 2012 comenzó a trabajar en el tema junto a su equipo. La invención les brindó reconocimiento a nivel nacional e internacional por su tecnología.El Estado argentino licenció el uso de la patente a la empresa Bioceres, quien se encargará de comercializarlo pues el Estado no tiene la capacidad de abordar diversos costos que implican esta etapa. Por lo tanto, Argentina cobra a cambio un canon por la patente del producto que inventaron y se trabaja en esta alianza público-privada.Asimismo hay una polémica en torno a su uso que incluso llegó al terreno político. Aspectos comerciales y políticos se mezclaron en torno a este invento argentino."El debate está en que es un trigo resistente al glufosinato de amonio, un herbicida que, como todos, trae sus perjuicios para la salud. Pero el tema es que usted lo puede usar si quiere o si no quiere, no es obligatorio usarlo", indicó Peretti.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

