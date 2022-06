https://mundo.sputniknews.com/20220607/por-que-la-formula-1-podria-no-volver-a-monaco-las-razones-son-muchas-1126399172.html

¿Por qué la Fórmula 1 podría no volver a Mónaco? Las razones son muchas

¿Por qué la Fórmula 1 podría no volver a Mónaco? Las razones son muchas

Aunque se trate de una de las pistas más icónicas e históricas en el calendario de la Fórmula 1, Mónaco se muestra como el evento más 'caprichoso' a la hora de...

Se conoce el año exacto porque el contrato entre el principado y la Fórmula 1 expira a finales de 2022, y según algunos informes, podría no acabar renovado si Mónaco no renuncia a algunos de sus privilegios. Eso suscita la pregunta que tendrá preocupado a más de un fanático de este deporte: ¿acabamos de presenciar la última carrera en Mónaco?Es bien sabido en el mundo del motor que los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media, quieren que el Automobile Club de Mónaco haga concesiones, pero estos no parecen estar dispuestos a ningún compromiso. ¿Cuáles son las concesiones que buscan en Liberty Media?Los costesEn primer lugar están los costes: actualmente Mónaco paga a la Fórmula 1 entre 10 y 15 millones de dólares cada vez que el evento se celebra en sus calles. Esto es significativamente menos que el coste promedio de unos 25 millones de dólares.Esta cifra parece incluso más inapropiada cuando hay eventos como Arabia Saudí, que según los informes paga unos 65 millones de dólares por cada Gran Premio en su pista de carreras.En los últimos años se rumoreaba que Mónaco incluso llegó a no pagar ni un céntimo por su lugar en el calendario de la Fórmula 1, pero estos rumores fueron desmentidos.La propia pista de carrerasQuizás la parte más importante de una carrera, aparte de los bólidos que vuelan a unos 300 km/h, es la propia pista, y en este aspecto Mónaco también destaca, pero de una manera negativa.Vistas sus características, a saber: la práctica imposibilidad de adelantar, es rara la ocasión que Mónaco da lugar a carreras espectaculares con resultados difíciles de predecir. En otras palabras: las carreras de Mónaco suelen ser aburridas.En cierto modo, esto puede deberse a que no ha sido modificada de manera significativa desde ni más ni menos, 1929. Para ponerlo en contexto: eso es 21 años antes de que naciera oficialmente la Fórmula 1.A pesar de las plegarias por introducir cambios en la pista, Mónaco se empeña en mantenerla igual año tras año. Curiosamente, en su forma actual ni siquiera llega a la longitud mínima requerida por la FIA: mide tan solo 3,337 kilómetros de largo, mientras el mínimo permitido es de 3,5 kilómetros.Esta es una más de las concesiones que se le dan a la histórica pista europea. La Fórmula 1 ya intentó implementar cambios en la pista en el pasado, cuando aún estaba liderada por Bernie Ecclestone, y la FIA solicitó muchas veces al Automobile Club de Mónaco que extendieran el circuito. La configuración actual de la pista deja claro que estas plegarias fueron ignoradas.Quizás la mayor modificación fue introducida hace casi 50 años, en 1973, cuando apareció la llamada "chicana de la piscina", que en realidad son dos chicanas. Fueron introducidas no tanto para complacer a los funcionarios de la Fórmula 1 como para rodear la recién construida Piscina Nacional de Mónaco.En 2015 volvería a ser ligeramente modificada, pero se trataría de unos cambios mínimos.Pésimas transmisiones televisivasEntre los amantes del deporte del motor el Gran Premio de Mónaco ya se ha convertido en sinónimo de una pésima organización de la transmisión televisiva, cuya mala fama precede a la ineptitud de los encargados.Esto no ocurre en los demás grandes premios de la Fórmula 1 porque en este aspecto Mónaco también es diferente. El Automobile Club de Mónaco maneja esta cuestión sin que los expertos de la Fórmula 1 puedan contribuir.Hay que tener en cuenta que la transmisión en directo de una carrera de la Fórmula 1 es todo un desafío, pues todo ocurre rápidamente y hay que estar encima de todo. Al gestionar las transmisiones de todas las demás carreras, los expertos de la Fórmula 1 tienen más experiencia y práctica, lo cual se nota en cada Gran Premio de Mónaco.Pérdida de momentos clave de la carrera y repeticiones aleatorias sin relación alguna son la razón por la que las transmisiones de esta carrera se han convertido en memes. En muchos casos, ni siquiera se ofrecen repeticiones de los momentos más espectaculares de las carreras.De hecho, en 2021 el trabajo se hizo tan mal, que un representante de la Fórmula 1 tuvo que declarar públicamente para destacar que su organización no tuvo nada que ver con la transmisión de la carrera.PatrocinadoresLos aspectos extraños, e irritantes para la Fórmula 1, no acaban allí con el GP de Mónaco. También están los patrocinios, o más bien su ausencia. Y es que aquí también el principado se guardó el derecho de monetizar los tableros de anuncios a lo largo de la pista, lo cual en ciertos casos llega a situaciones sorprendentes.La situación más irritante para la Fórmula 1 son los relojes. Para ser más precisos, Rolex es uno de los mayores patrocinadores de la organización, y sus anuncios (tanto explícitos como los menos obvios) están en todas partes.Por ello no es de sorprender que ni la Fórmula 1 ni Rolex estén contentos con Tag Heuer, cuyos anuncios están por todas las partes de la pista de Mónaco, donde se anuncia como el "reloj oficial del GP de Mónaco".Cuando esto se une al total control de las transmisiones, el Automobile Club de Mónaco, no es difícil adivinar quién decide sobre el "tiempo en pantalla" que reciben ciertos patrocinadores.El tamaño importaPor último, está una característica inherente al lugar: el tamaño de la ciudad. Debido a la falta de espacio, las operaciones logísticas para los equipos de la Fórmula 1 que participan en las carreras allí son un auténtico calvario.Los fans también son afectados por ello, pues el transporte público del principado no está diseñado para acoger a semejante cantidad de personas, y a veces pueden hacer falta horas para desplazarse por la ciudad, a pesar de su reducida área.Y es que, de hecho, en 2022 el número de espectadores que vinieron para la carrera ha duplicado a la población local.Visto todo esto, no puede haber certeza de que el contrato entre la Fórmula 1 y el Automobile Club de Mónaco será renovado, a menos que se encuentre alguna solución a todos estos problemas.

