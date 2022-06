La Iglesia сatólica de Perú recibe pedido del Gobierno de interceder en conflicto en mina

https://mundo.sputniknews.com/20220607/la-iglesia-catolica-de-peru-recibe-pedido-del-gobierno-de-interceder-en-conflicto-en-mina-1126397206.html

LIMA (Sputnik) — La Iglesia сatólica de Perú informó que recibió el pedido del presidente, Pedro Castillo, para que interceda en el conflicto social que tiene... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, la CEP indica que aún no recibió pedidos de la empresa ni de los comuneros para que medie en el conflicto.La CEP ratifica, según indica en el comunicado, su posición de que "el diálogo es el único camino para solucionar las diferencias, y no la violencia".El 2 de junio se cumplieron 50 días desde que MMG decidió paralizar las actividades en Las Bambas a causa de las protestas violentas de miembros de las comunidades andinas aledañas.Los comuneros han invadido terrenos del yacimiento exigiendo que MMG les devuelva tierras que les vendieron para sus actividades de explotación de cobre; alegan que la empresa no ha cumplido con una serie de beneficios económicos y sociales en su favor, pactados como condición para el inicio de operaciones.

