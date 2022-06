https://mundo.sputniknews.com/20220607/el-partido-gobernante-de-peru-anuncia-mocion-de-censura-contra-presidenta-del-congreso-1126401502.html

El partido gobernante de Perú anuncia moción de censura contra presidenta del Congreso

El partido gobernante de Perú anuncia moción de censura contra presidenta del Congreso

LIMA (Sputnik) — El vocero del partido gobernante Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció que su bancada presentará una moción de censura contra la presidenta del... 07.06.2022, Sputnik Mundo

El vocero afirmó a la prensa que la decisión se tomó luego de conocer dos audios donde la actual titular del Parlamento Nacional hace referencia a la posibilidad de efectuar una vacancia presidencial.El pasado 3 de junio, la presidenta del Congreso manifestó su sorpresa por un audio difundido en redes sociales en el que se la escucharía planear la destitución del presidente, Pedro Castillo, para quedarse en el poder."Me extraña sinceramente que hoy [3 de junio] en la mañana salga este audio chuponeado [filtrado] no sé por quién o quiénes, porque la verdad es que no recuerdo porque, como comprenderán, hablo con tanta gente. Aparentemente no sé si [la conversación] ha sido en mi teléfono, en una reunión, un micrófono, no sé, los expertos sabrán ver ese tema", dijo Alva en conferencia de prensa.Asimismo, la presidenta del Legislativo no negó que la voz que se oye sea la suya y explicó que lo que estaba diciendo en el audio era una explicación de lo que se detalla en el artículo 115 de la Constitución.Para Cerrón esos audios podrían haber pasado inadvertidos, dado que se trató de una conversación coloquial, sin embargo, aseguró que existe un antecedente a recordar, que fue la reunión donde se habló de este tema junto a los congresistas de algunas bancadas.Cerrón descartó que Perú Libre sea una bancada oficialista, indicando que se fraccionó en dos ante la aparición del llamado Bloque Magisterial o de profesores.

