El embajador ruso en Washington confía en que Rusia podrá protegerse si Kiev recibe misiles de EEUU

El embajador ruso en Washington confía en que Rusia podrá protegerse si Kiev recibe misiles de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia tomará medidas para proteger su territorio si Ucrania recibe misiles de largo alcance de Washington, dijo el embajador ruso en... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, Antonóv declaró que el diálogo político entre Rusia y Estados Unidos se encuentra en un nivel bajo sin precedentes y se limita a la discusión de cuestiones técnicas."El diálogo político ruso-estadounidense se encuentra en un nivel bajo sin precedentes. La confianza se ve socavada, la cooperación se está derrumbando incluso en temas de evidente interés mutuo. La comunicación entre las partes es limitada hoy", agregó que el diálogo está "limitado a la discusión de cuestiones técnicas".El diplomático también dijo que las partes actualmente no llevan a cabo un diálogo sobre la estabilidad estratégica y calificó la situación de "incorrecta" ya que "el mundo espera acciones concretas" de Estados Unidos y Rusia.Antónov añadió que "no tiene conocimiento" de ningún diálogo no oficial entre Moscú y Washington.

