EEUU prohíbe a inversores comprar deuda de Rusia

2022-06-07T15:06+0000

2022-06-07T15:06+0000

2022-06-07T15:11+0000

"Las EO [Órdenes Ejecutivas] prohíben a los estadounidenses comprar títulos de deuda y acciones nuevas y existentes emitidos por una entidad en la Federación de Rusia. Sin embargo, las nuevas prohibiciones de inversión de las EO respectivas no prohíben a los estadounidenses vender o desinvertir, o facilitar la venta o desinversión de títulos de deuda o de capital emitidos por una entidad en la Federación Rusa a una persona no estadounidense", dijo el Tesoro en un documento de preguntas frecuentes sobre las nuevas sanciones.El Departamento señaló, sin embargo, que la compra de acciones en un fondo estadounidense que contenga títulos de deuda o acciones por parte de entidades rusas generalmente no se consideraría prohibida bajo las nuevas sanciones.Las sanciones tampoco prohíben la exportación o importación de bienes, servicios o tecnologías que no hayan sido restringidas específicamente por las sanciones existentes, agregó el Departamento del Tesoro.La prohibición se produce en el marco de una larga serie de medidas financieras tomadas contra Rusia desde finales de febrero por EEUU y sus aliados como parte de un esfuerzo por imponer consecuencias a Moscú por lanzar la operación militar especial en Ucrania.

