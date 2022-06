https://mundo.sputniknews.com/20220607/eeuu-no-creemos-que-los-dictadores-deban-ser-invitados-a-la-cumbre-de-las-americas-1126362727.html

EEUU: "No creemos que los dictadores deban ser invitados a la Cumbre de las Américas"

EEUU: "No creemos que los dictadores deban ser invitados a la Cumbre de las Américas"

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, llamó abiertamente "dictadores" a los jefes de Estado de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que fueron... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Ante los cuestionamientos de la prensa y las presiones de la región latinoamericana sobre por qué Washington no invitó a los Gobiernos de estos tres países, la funcionaria estadounidense respondió que Estados Unidos no considera pertinente recibir en su territorio a líderes que han atentado contra los valores democráticos.Sin embargo, la funcionaria dijo que esperan con gusto al canciller Marcelo Ebrard, quien acudirá al encuentro diplomático en representación de López Obrador. "Le damos la bienvenida a la significativa contribución de México a la Cumbre", precisó. Jean-Pierre también confirmó que, en julio, habrá una reunión bilateral entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En dicho encuentro, dijo, se discutirán temas y se llegarán a acuerdos relacionados con la Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo en Los Ángeles hasta el 10 de junio. Las declaraciones en Washington D.C. suceden horas después de que el presidente de México confirmara que no asistirá a la Cumbre de las Américas por su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela ni Nicaragua. "No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo que en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, sin respetar la soberanía de los países. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano", declaró López Obrador durante su conferencia de prensa del 6 de junio.

