Demasiado verde: la flota de energía renovable de China "crece muy rápido para su red"

China está sumando turbinas eólicas y paneles solares tan rápido que su red actual es incapaz de aprovechar toda esa energía limpia. ¿Comenzará el gigante... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Casi el 12% de la energía generada en 2022 por las turbinas eólicas en Mongolia Interior, una región autónoma del norte de China, se ha desperdiciado porque la red no pudo soportarla. El porcentaje de energía solar desperdiciada cae al 10% en la provincia Qinghai, mientras que en la provincia de Gansu la tasa de utilización de la energía eólica y solar podría situarse por debajo del 90%, siete puntos porcentuales detrás de la marca de 2021, precisó Economic Information Daily, citando datos del Gobierno.En tanto, Bloomberg publica que "el principal culpable es el ritmo abrasador de las instalaciones de energía renovable" y que "la flota de energía renovable de China está creciendo demasiado rápido para su red". Agrega que China había establecido un récord de adiciones de capacidad eólica en 2020 y de energía solar en 2021, y se prevé que duplique esa marca este 2022.A diferencia del carbón, no se puede acumular tan sencillamente viento y sol para cuando se lo necesite, por lo que toda la capacidad adicional está generando más energía de la que la red puede usar y tiene que cortarse para evitar sobrecargarla, explica Bloomberg: "Eso es malo para los servicios públicos a los que no se les paga por esa energía, y malo para el medioambiente, ya que el desperdicio de energía limpia podría haber reducido las emisiones de la quema de carbón".Para solucionar este problema, China impulsa la construcción de líneas eléctricas de larga distancia para enviar la energía excedente a lugares donde se pueda utilizarla, además de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía que puedan absorber todo lo generado para utilizarlo más tarde.Los especialistas no descartan que las inversiones en ambas tecnologías aumenten después de que las dos principales empresas de servicios públicos de China prometieran impulsar el gasto de capital para ayudar a estimular la economía.Caso contrario, si China decidiera desacelerar su adopción de energía limpia "sería un desastre" en la lucha contra el cambio climático, sostiene Bloomberg.La comunidad científica afirma que salvar al planeta del calentamiento global depende en gran medida de aumentar la capacidad de las energías renovables, en particular, de instalar más turbinas eólicas.Se proyecta que el mundo necesitará generar 2.000 gigavatios más de energía eólica para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Esto implica mantener la temperatura media del aire hasta 1,5 grados centígrados por debajo de los niveles preindustriales.

china, asia, 📈 mercados y finanzas, energías alternativas, energía solar