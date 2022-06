Bolsonaro se reúne con el vicepresidente mundial de Telegram

- Hoje, dia da Liberdade de Imprensa, tive excelente reunião com o vice presidente mundial do Telegram, o Sr. Ilya Perekopsky, e o representante legal no Brasil, o sr. Alan Thomaz.



- Ótima conversa sobre a sagrada liberdade de expressão, democracia e cumprimento da Constituição. pic.twitter.com/T5UuHuhTnd