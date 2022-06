https://mundo.sputniknews.com/20220607/biden-anunciara-en-cumbre-de-las-americas-ayuda-para-seguridad-alimentaria-de-la-region-1126359052.html

Biden anunciará en Cumbre de las Américas ayuda para seguridad alimentaria de la región

WASHIGTON (Sputnik) — Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie esta semana más de 300 millones de dólares en fondos para esfuerzos...

La IX Cumbre de las Américas comenzó el 6 de junio y concluirá este 10 de junio.El tema de la IX Cumbre de las Américas será la construcción de un futuro sostenible y equitativo, dijo también el alto funcionario.Asimismo, la seguridad energética será un tema clave en la agenda de la Cumbre de las Américas de este 9 de junio, dijo el funcionario.El Gobierno de EEUU decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, alegando que estos gobiernos no son democráticos, lo que generó rechazo en la región.Los presidentes Alejandro Giammattei, de Guatemala; Xiomara Zelaya, de Honduras; Luis Arce, de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador, de México, anunciaron que no asistirán a la cita en Los Ángeles, mientras que el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, aún no confirmó su participación.A esas ausencias se sumó la del mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien notificó que dio positivo a COVID-19.Por su parte, los jefes de Estado de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Canadá, confirmaron su viaje a EEUU.

