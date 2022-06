https://mundo.sputniknews.com/20220607/asi-operaba-en-mexico-el-presunto-lider-internacional-de-pedofilos-1126400711.html

Así operaba en México el presunto líder internacional de pedófilos

Su nombre es Nelson Maatman y tiene menos de 30 años. En Holanda es un viejo conocido: no tenía empacho en promover la pedofilia e incluso impulsó la... 07.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

pedofilia

pornografía

países bajos

ciudad de méxico

Capturado en la Ciudad de México por liderar una red internacional de pedófilos, este holandés se encuentra bajo el resguardo de las autoridades mexicanas, que lo aprehendieron tras una serie de denuncias realizadas por diversas organizaciones, como la Operation Underground Railroad (OUR). De hecho, pese a que en Países Bajos lo investigan por pedofilia y pornografía infantil, Nelson Maatman no actuó en México como prófugo de la justicia. Nunca se ocultó ni llevó una vida discreta. Incluso hizo una llamada a la policía en abril pasado para denunciar que había sido víctima de un asalto en un hotel de paso, según reportó la cadena Imagen Noticias.Todo ocurrió cuando, una noche, este hombre conoció a un joven en un bar de la Ciudad de México. Tras la convivencia, ambos acordaron ir a la habitación de un hotel, donde supuestamente Maatman fue golpeado, drogado y robado por su acompañante mexicano. El holandés decidió llamar a la policía para denunciar los hechos. Sin embargo, según él, los agentes se comportaron de forma grosera y despectiva con él por el hecho de haber mantenido relaciones homosexuales. "De seguro tienes SIDA", le dijeron. "Tuviste sexo con un prostituto y después de robaron". Sin embargo, Maatman asegura que ese hombre no se dedicaba al sexoservicio: "sólo era un joven guapo que conocí en un bar". De hecho, no fue la única vez que el presunto culpable de pedofilia se exhibió en redes sociales. El 21 de abril subió un video en el que se observa marchando en el Día Internacional de la Marihuana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo capturó en Chapultepec, una de las zonas más concurridas de la capital. Al momento de su captura y tras el cateo de un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la ciudad, se encontraron tarjetas de memoria, memorias USB, discos duros y otro tipo de dispositivos con material pornográfico infantil. La policía también halló una pistola con cartuchos y varias bolsas con cocaína, así como imágenes de niños sexualizados. Según las autoridades, Maatman buscaba extender sus redes de pedofilia en el país latinoamericano. Desde marzo pasado, la asociación civil Free a Girl alertó a las autoridades mexicanas sobre la presencia de Nelson Maatman en la Ciudad de México. Incluso en redes sociales compartieron una fotografía de él para que la gente pudiera identificarlo. Este hombre ya había sido detenido en Países Bajos en 2020, pero enfrentó su proceso judicial en libertad hasta que, en plena pandemia, huyó a México.En su país, Maatman lideró el Partido por la Familia, el Amor, la Libertad y la Diversidad (PNVD), que abiertamente promovía la ruptura de las leyes que castigaban el sexo entre adultos y menores de edad. Fundado desde la década de 1980 por Marthijn Uittenbogaard, este grupo político difundía abiertamente los discursos y las acciones pedófilas. Durante algunas entrevistas que concedió en su país de origen, Maatman admitió abiertamente sentirse atraído por los niños. En su casa se observaba un poster de Michael Jackson, así como diversos juguetes infantiles.

