Para Nadal no hay última vez en Roland Garros

MOSCÚ (Sputnik) — Cada año, cuando Rafael Nadal termina con la Copa de Mosqueteros en alto, nos parece que pudo ser la última vez, que no ocurrirá más y que... 06.06.2022

Pero Nadal regresa al año siguiente a la arcilla de París. Y casi siempre vuelve a imponerse a la pléyade que conforma el firmamento del tenis mundial. Unos, veteranos ilustres, y otros, jóvenes impetuosos, pero todos sucumben ante la magia sobre tierra batida del español.Así es desde 2005. Aquella final ante el argentino Mariano Puerta, firmó para siempre el idilio entre el ibérico y el segundo Grand Slam del año.Un set perdió Nadal entonces, ante un Puerta que no regalaba nada. Fue el primer parcial y, para ganar, el argentino tuvo que hacerlo en tie break y apelando a un tenis fantástico. En lo adelante, ni él mismo se creyó todo lo que hacía el jovencito que jugaba con pantalones por debajo de las rodillas.Ni una pelota dio por perdida desde entonces. Ni un punto regaló jamás, por más que tuviera la derrota cerca, o que creyera que en el set siguiente todo iba a ir mejor. Lo peleó todo hasta el final. Y le fue bien: en Roland Garros solo perdió tres partidos en 17 años y ya tiene en su museo 14 títulos del mismo Grand Slam.Sampras y la locura NadalAntes de que se hicieran grandes Roger Federer, Novak Djokovic y el propio Nadal, la referencia del tenis mundial era Pete Sampras. El estadounidense había escrito su nombre con letras de oro en la historia del llamado deporte blanco, y su legado, decíamos algunos, iba para los tiempos de los tiempos.Pero nos equivocamos. Sampras ganó 14 títulos de Grand Slam en toda su carrera, justo la misma cantidad que acaba de sumar Nadal solo en el torneo de París. Ese dato da una idea de la grandeza del español: ganó lo mismo en tierra que la leyenda estadounidense en todas las superficies.A estos datos, suma otro más, no menos importante. Ya acumula 22 trofeos mayores: dos más que Djokovic y el casi retirado Federer, y nadie sabe si de acá al momento de su adiós definitivo pueda, aún, levantar otra copa de lides grandes. Con Nadal todo es posible.Una lid en extremo complicadaNadal llegó a Roland Garros en medio de un mar de dudas. Se había lesionado unas semanas antes, en el Master 1000 de Madrid y dejó en evidencia su participación en la lid de la capital francesa. Algunos pensaron que no iría, pero los que han seguido su carrera saben que no renuncia con tanta facilidad a sus proyectos.Una vez en París no estuvo tan fino como otras veces. Incluso, cuando ganó en octavos y le tocaba Djokovic —con quien perdió la semifinal del año anterior— en octavos, dijo que el choque ante el serbio podía ser su último partido en Roland Garros.Había tensión, expectativas, hasta un halo de tristeza por lo que pudiera pasar. "No soy favorito", dijo, sin embargo, insistió en que saldría, como siempre, a buscar la victoria. Y la consiguió en cuatro sets impresionantes, ante un Djokovic que venía como un tren en la arcilla.Luego le tocó el alemán Alexander Zverev. Le ganó el primer set en tie break. Y en el segundo, justo cuando entraba en situación similar, se lesionó de gravedad el germano y a la final Nadal ante el noruego Casper Ruud.No le dio opciones Nadal en ese encuentro decisivo. Ganó el primer set por 6-3, y, en el segundo, cuando perdía por 1-3, inició una remontada que impidió a su rival sumar un punto más. Tres veces le quebró el servicio en ese juego, y otras tres en el último set. Y a levantar la Copa de los Mosqueteros.Si gana, o no, otra vez en Francia, nadie lo sabe, pero más vale no dudar de su capacidad, porque aún Roland Garros puede verlo ganador en otro momento.

