El presidente dominicano lamenta asesinato de su ministro de Ambiente

El presidente dominicano lamenta asesinato de su ministro de Ambiente

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, lamentó el asesinato de su ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales... 06.06.2022

américa latina

república dominicana

asesinato

luis abinader

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi buen amigo, nuestro ministro, Orlando Jorge Mera. Mis más sinceras condolencias a su esposa Patricia y a sus hijos Orlando y Patricia Victoria. Descansa en paz, querido amigo", tuiteó Abinader.Reacción del ex primer ministro de HaitíAsimismo, el ex primer ministro de Haití Claude Joseph (2021), lamentó el asesinato del ministro dominicano y señaló que la inseguridad es una problemática para las dos naciones."Presento mis condolencias al pueblo dominicano y a la familia del ministro Orlando Mera quien fue asesinado a tiros este lunes en su oficina. La inseguridad es real en ambos lados de la Isla", escribió en Twitter el también excanciller.Joseph, quien antes de ser sustituido mantuvo un ríspido intercambio con las autoridades del país vecino, subrayó, no obstante que las dos naciones deben trabajar de conjunto para combatir la inseguridad.Mera murió baleado en su despacho, aparentemente a manos de Miguel Cruz, amigo de la infancia del responsable medioambiental, según confirmó la Presidencia de ese país."Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy [6 de junio] el ministro de Medioambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro", según la nota oficial emitida por el vocero del Gobierno, Homero Figueroa.Figueroa expresó condolencias a la familia a nombre del Ejecutivo.

república dominicana

