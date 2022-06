https://mundo.sputniknews.com/20220606/el-peligroso-y-provocativo-juego-de-occidente-se-balancea-sobre-lineas-rojas-de-rusia-1126343566.html

El peligroso y provocativo 'juego' de Occidente: se balancea sobre líneas rojas de Rusia

El peligroso y provocativo 'juego' de Occidente: se balancea sobre líneas rojas de Rusia

Pese a avisos de Rusia, EEUU, Reino Unido y España envían misiles a Ucrania que pueden alcanzar territorio ruso. Interpol: armas enviadas a Ucrania pueden... 06.06.2022, Sputnik Mundo

El peligroso y provocativo 'juego' de Occidente: se balancea sobre líneas rojas de Rusia El peligroso y provocativo 'juego' de Occidente: se balancea sobre líneas rojas de Rusia

Balanceando sobre líneas rojasLas últimas acciones de EEUU y sus aliados europeos muestran que están a punto de cruzar las líneas rojas en su confrontación con Rusia, a la que acusan de una "agresión" contra Ucrania no justificada y por eso aumentan su ayuda militar al régimen de Kiev.La semana pasada el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, en el que Washington suministrará a Kiev sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS.África no se traga las mentiras de OccidenteAcostumbradas a que nadie cuestione sus mentiras tras la brutal censura contra voces alternativas, tales como los medios internacionales rusos Sputnik y RT, las autoridades europeas han recibido una fuerte bofetada de parte de África, indignada por lo que sale de boca de los llamados 'líderes' del Viejo Continente.Así, el presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, ha rechazado la desinformación de la propaganda occidental, al señalar claramente a las sanciones antirrusas, como la causa principal del abismo alimentario que amenaza a su continente.En este contexto, exigió levantar "las sanciones sobre el trigo y los fertilizantes" rusos, al referirse en particular, a la desconexión de sus entidades financieras del sistema SWIFT, así como a las dificultades para el tránsito de sus buques, amenazando con incautarlos, entre otras medidas que pretenden golpear a Rusia, pero que acaban golpeando al resto del mundo. "Las sanciones suponen una grave amenaza a la seguridad alimentaria del continente", enfatizó Sall.Documental sobre Siria da latigazo a la farsante prensa hegemónicaHartazgo por las mentiras de la prensa hegemónica y total desconfianza en sus narrativas. Estas serían algunas de las interpretaciones que explican el éxito del documental 'Por amor a Siria' de Susana Oviedo en la última edición del Festival Internacional de Cine Político, donde ganó el primer premio en mediometraje.La película nació como fruto del rechazo de su creadora a la 'cobertura' del conflicto en la nación árabe por parte de los medios occidentales. Una propaganda que incluyó la heroización de los extremistas y la demonización de su presidente, Bashar Asad. Al desplazarse al epicentro de los acontecimientos con su cámara, Oviedo verificó lo que ya sabía gracias a las voces alternativas: todo lo que contaban sobre Siria las grandes corporaciones mediáticas era una gran mentira.Arresto domiciliario para el presidente de Colombia, Iván DuqueEl Tribunal Superior colombiano de Ibagué dictó una orden de arresto domiciliario por cinco días contra el presidente, Iván Duque, por desacatar una sentencia de este Órgano. Duque es acusado de no cumplir una orden judicial que dicta la asignación de un grupo de militares para la protección del parque natural "Los Nevados".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

