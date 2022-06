https://mundo.sputniknews.com/20220606/el-jefe-del-oiea-iran-aun-no-ha-explicado-la-procedencia-de-uranio-en-tres-instalaciones-1126321651.html

Director del OIEA: Irán aún no ha explicado la procedencia de uranio en 3 instalaciones

VIENA (Sputnik) — Irán aún no ha explicado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la procedencia de uranio en tres instalaciones no declaradas y... 06.06.2022, Sputnik Mundo

"Hasta que Irán presente explicaciones técnicamente verídicas sobre la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en Turkuzabad, Varamin y Marivan, y hasta que informe del paradero de todo su material nuclear y/o de los equipos contaminados, el OIEA no podrá confirmar la veracidad de las declaraciones de Teherán conforme a su Acuerdo Integral de Garantías, y por esta razón sigue pendiente el problema de las garantías sobre estas tres instalaciones", dijo Grossi ante el Consejo de Gobernadores del OIEA.Destacó que Teherán no presentó hasta el día de hoy explicaciones técnicamente verídicas sobre lo que halló el OIEA en tres instalaciones no declaradas en Irán, como tampoco informó del lugar donde se encuentra el material nuclear y/o los equipos contaminados con el material nuclear y retirados de Turkuzabad en 2018.Este 6 de junio se inauguró la sesión de junio del Consejo de Gobernadores del OIEA. Según comunicó la misión rusa, los reunidos abordarán Irán, Ucrania, la alianza militar AUKUS, el informe anual del OIEA, el informe sobre garantías, el informe sobre cooperación técnica y el uso de garantías en Corea del Norte.

