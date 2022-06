https://mundo.sputniknews.com/20220606/el-excandidato-presidencial-colombiano-fajardo-anuncia-que-no-votara-a-lider-de-izquierda-1126338761.html

El excandidato presidencial colombiano Fajardo anuncia que no votará a líder de izquierda

El excandidato presidencial colombiano Fajardo anuncia que no votará a líder de izquierda

BOGOTÁ (Sputnik) — El excandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, de Centro Esperanza (centro), anunció que no votará en el balotaje del 19 de junio a... 06.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

sergio fajardo

Fajardo dijo que los otros miembros de la coalición, como los dirigentes políticos Jorge Robledo, Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo, tienen la libertad de escoger por quién votarán en la segunda vuelta presidencial.El político de centro había estado en conversaciones con el candidato Roldofo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha), para llegar a una alianza de cara al balotaje presidencial, pero el exalcalde de Bucaramanga (noreste) le cerró las puertas a esta unión.Sobre esto, Fajardo dijo que se sorprendió de las declaraciones de Hernández y contó que era este el que lo había llamado para dialogar y llegar a un acuerdo programático."Me sorprendió, en especial los términos. Él decía que era un tema de cortesía y que 'no, muchas gracias' y eso no se corresponde con lo que habíamos conversado. Para que quede claro y no pongan tantas cosas en la boca de uno que no son. Rodolfo Hernández me llamó a mí el 5 de junio de las elecciones y me dijo que quería conversar conmigo, que cuando subiera a Bogotá quería sentarse", contó.Por su parte, Gustavo Petro respondió a Fajardo y dijo que él sí habría votado por el candidato de Centro Esperanza si hubiese llegado a segunda vuelta."Si la ciudadanía hubiera escogido para segunda vuelta a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández, sin duda, casi sin pensarlo hubiera decidido por Fajardo. El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia", escribió en su cuenta de Twitter el candidato de izquierda.Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencia Luis Gilberto Murillo, obtuvo en la primera vuelta del balotaje 888.585 votos, quedando muy por detrás de los políticos que se disputan la llegada a la presidencia de Colombia.

colombia

