El 'búmeran venezolano' le propina una bofetada a EEUU

El 'búmeran venezolano' le propina una bofetada a EEUU

El director del departamento latinoamericano del ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin, comentó sobre los efectos adversos que están teniendo las

En particular, el diplomático destacó que múltiples medios de comunicación occidentales comenzaron a difundir información sobre un supuesto cambio de régimen de sanciones contra el país caribeño y empezaron a hacerlo prácticamente de manera simultánea en mayo.Sin embargo, la decisión de prorrogar la llamada licencia general para cinco empresas estadounidenses (Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International) publicada el otro día "no implica ningún suavizamiento", destacó el alto funcionario.Schetinin recordó que el propio EEUU ha destruido el otrora eficaz compromiso con Caracas en materia de suministro energético. Al aumentar constantemente la presión de las sanciones, ha impuesto una prohibición de facto a las exportaciones de petróleo de Venezuela y las importaciones de productos petrolíferos a ese país. Caracas fue excluida de la infraestructura financiera internacional, privada de activos en el extranjero, de oportunidades para compensar las pérdidas incurridas mediante préstamos en el mercado exterior. Incluso en la pandemia, el régimen de sanciones de la Casa Blanca no se debilitó, indica el funcionario.Nuestros contactos con nuestros amigos de Caracas confirman que hay un buen entendimiento de "quién es quién". Nuestra interacción continúa y se desarrollará independientemente de las sanciones, ya sean antivenezolanas o antirrusas.

venezuela

eeuu

2022

Noticias

es_ES

