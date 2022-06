https://mundo.sputniknews.com/20220606/eeuu-retira-visa-a-legislador-ecuatoriano-del-movimiento-politico-de-rafael-correa-1126350273.html

EEUU retira visa a legislador ecuatoriano del movimiento político de Rafael Correa

EEUU retira visa a legislador ecuatoriano del movimiento político de Rafael Correa

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de EEUU retiró la visa al legislador ecuatoriano por Unión por la Esperanza (UNES), movimiento político del expresidente Rafael... 06.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-06T20:32+0000

2022-06-06T20:32+0000

2022-06-06T20:32+0000

internacional

eeuu

ecuador

visados

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1126351245_2:79:905:587_1920x0_80_0_0_77b661e3718bfbdd1ad184ee7b334330.jpg

"En el marco de la proterva campaña en mi contra he sido notificado del retiro de la visa a los Estados Unidos. Es evidente que se aplica el Lawfare [guerra jurídica], en mi caso sin tener un solo proceso legal en curso. Es cuestión de tiempo para que la justicia y la verdad brillen", dijo el legislador en su cuenta de la red social Twitter.En días pasados se hizo pública una fotografía captada en la ciudad estadounidense de Miami en la que aparecen Aleaga y otras personas en una piscina junto con el ciudadano ecuatoriano Javier Jordán, prófugo de la justicia por presunta corrupción en la negociación de insumos médicos para dotar a hospitales de la ciudad de Guayaquil (oeste).Aleaga, un exdirigente del grupo pandillero Latin Kings, es actualmente vocal del Consejo de Administración de la Legislatura de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador.Latin Kings suscribió en 2009 un acuerdo de paz y legalización, en el marco de un proceso de reinserción impulsado por el Gobierno de Correa.El 2 de junio, Correa pidió a través de su cuenta de Twitter que Aleaga ofrezca explicaciones al país sobre la fotografía en la que aparece.El expresidente apuntó que, si bien no constituye un delito aparecer en esa imagen, no es ética ni moral la actitud de Aleaga.Además, solicitó que el Comité de Ética del movimiento UNES realice una investigación sobre la fotografía.

eeuu

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ecuador, visados