EEUU podría autorizar el envío de petróleo venezolano a Europa

EEUU podría autorizar el envío de petróleo venezolano a Europa

Las políticas de Washington podrían dar un giro completo cuando se apruebe la exportación de crudo de Venezuela a territorio europeo con la finalidad de... 06.06.2022, Sputnik Mundo

El conflicto en Ucrania no deja de reconfigurar el mapa geopolítico internacional. Según reporta la agencia Reuters, la empresa italiana Eni Spa y la compañía española Repsol están listas para enviar barriles venezolanos de petróleo a Europa desde el próximo mes. Personas familiarizadas con ambas organizaciones dijeron que los volúmenes no son grandes, por lo cual no habrá efectos importantes en los precios internacionales del petróleo. Si se autoriza el envío, Estados Unidos estaría cambiando su política exterior hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyas sanciones fueron endurecidas por la Casa Blanca hace un par de años. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya autorizó el envío de petróleo venezolano a la Unión Europea (UE), donde la dependencia de los energéticos rusos es alta, sobre todo del gas. Sin embargo, las tensiones entre Kiev y Moscú han provocado que los combustibles rusos sean objeto de sanciones comerciales y económicas.Tanto Eni Spa como Repsol tienen tratos con la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la empresa paraestatal del país latinoamericano en la industria energética. Según las personas familiarizadas con el caso, el crudo venezolano se tomará a cuenta como pago de deudas o dividendos atrasados. La posible relajación de las medidas punitivas estadounidense hacia Caracas se contrapone a la decisión de la Administración de Joe Biden de excluir a Venezuela de la Cumbre de las Américas, un hecho que ha sido criticado por distintos jefes de Estado de la región, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tampoco se invitó a Nicaragua ni a Cuba.

