Donetsk acusa a tropas ucranianas de prender fuego a toneladas de grano en Mariúpol

"En el puerto de Mariúpol hay una gran cantidad de grano, tanto maíz como trigo. A juzgar por su olor y aspecto, ya no sirve, en su mayor parte, para ser aprovechado. Eso se debe a que el enemigo, al retirarse del puerto, prendió fuego a los graneros, para que los cereales no pasaran a la República Popular de Donetsk, para que no se pudieran aprovechar de alguna manera", afirmó.