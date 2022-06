https://mundo.sputniknews.com/20220606/anaya-critica-a-amlo-es-demencial-meter-a-mexico-en-un-pleito-con-eeuu--video-1126343042.html

Anaya critica a AMLO: "Es demencial meter a México en un pleito con EEUU" | Video

Anaya critica a AMLO: "Es demencial meter a México en un pleito con EEUU" | Video

El presidente Andrés Manuel López Obrador está metiendo a México en un pleito innecesario con Estados Unidos por defender a "dictadores" de América Latina... 06.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-06T18:22+0000

2022-06-06T18:22+0000

2022-06-06T18:26+0000

américa latina

cumbre de las américas

eeuu

méxico

cuba

nicaragua

venezuela

daniel ortega

andrés manuel lópez obrador

nicolás maduro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1126342234_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_9b9d1c4b58088342cd3aa2a4f61dcb7a.jpg

"López Obrador es muy libre de que le caigan bien tres dictadores que literalmente meten a la cárcel a cualquiera que se atreva a ser su opositor, Díaz-Canel, de Cuba; Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua", declaró en un video publicado en su Twitter oficial."Ahora, que le caigan bien estos tres tiranos es su decisión, pero aquí lo importante no es quién le cae bien al presidente sino qué es lo correcto y qué le conviene a México, y ahí es donde estas ideas viejas, trasnochadas, de López Obrador le pueden hacer mucho daño a nuestro país", agregó Anaya.Además, el opositor llamó al mandatario mexicano a rectificar y a participar en la Cumbre de las Américas, a la que consideró una reunión muy importante por la participación de líderes de países democráticos de la región.Ricardo Anaya citó una encuesta de El Financiero donde se asegura que un 53% de la ciudadanía mexicana rechaza la postura de López Obrador de no acudir al encuentro multinacional en respaldo a Caracas, La Habana y Managua ante los criterios contrarios a esos gobiernos que sostiene Washington.La ciudadanía consultada estimó que México debe mantener una relación cercana con Canadá y Estados Unidos, por encima de Nicaragua, Venezuela y Cuba.El opositor aseveró que Maduro ha destruido a Venezuela, Díaz-Canel encarcela a los disidentes políticos cubanos y Daniel Ortega persigue a sus rivales electorales.La posición del presidente López Obrador ante la Cumbre de las Américas afecta a la ciudadanía mexicana, evaluó el excandidato presidencial, en un escenario en que Estados Unidos adquiere el 81% de las exportaciones mexicanas, además de que hay más de 37 millones de mexicanos viviendo en territorio estadounidense."¿En serio nos vamos a pelear con Estados Unidos para defender a tres dictadores?", abundó Anaya.México, dijo, debe colocarse a favor de la democracia, la libertad y la justicia.Este 6 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no asistirá la Cumbre de las Américas que se celebra estos días en Estados Unidos porque la Administración Biden tomó la decisión de no invitar a tales países como Cuba, Nicaragua y Venezuela."Ya puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y de Gobierno Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", comentó durante su mañanera .No obstante, López Obrador informó que tiene planeada una visita a EEUU con el fin de reunirse con Biden aunque todavía se deconoce la fecha de tal evento.

https://mundo.sputniknews.com/20220520/amlo-ha-desnudado-el-caracter-bandido-y-canalla-de-eeuu-hacia-cuba-1125691043.html

https://mundo.sputniknews.com/20220525/amlo-quien-busca-excluir-a-cuba-de-la-cumbre-de-las-americas-no-sabe-en-que-continente-se-ubica-1125833039.html

eeuu

méxico

cuba

nicaragua

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumbre de las américas, eeuu, méxico, cuba, nicaragua, venezuela, daniel ortega, andrés manuel lópez obrador, nicolás maduro, miguel díaz-canel bermúdez