Rusia afirma que está dispuesta al diálogo con Perú para promover lazos comerciales

LIMA (Sputnik) — La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que su país está dispuesto al diálogo con Perú para promover lazos... 05.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

perú

rusia

maría zajárova

📈 mercados y finanzas

Por otro lado, la funcionaria refirió que no es la intención de Moscú afectar a los países de regiones del mundo, en especial Latinoamérica, con las sanciones que ha impuesto Occidente a raíz de la operación militar desplegada en Ucrania."Nosotros mismos sufrimos de la política del "Occidente colectivo" y decimos que las sanciones, restricciones y acciones perpetradas contra Rusia "golpean" varias regiones del mundo. Pero esto no se debe a nuestras acciones, sino a la política del "Occidente colectivo". Esto debe entenderse claramente", afirmó Zajárova.Asimismo, lamentó que las sanciones ilegales de Estados Unidos y sus aliados lleven a la ruptura de lazos financieros globales, lo que aumenta los precios de los recursos energéticos, alimentos, servicios, entre otros; algo que padece Latinoamérica."Es importante que los Estados de América Latina y el Caribe, al no sumarse a las sanciones contra Rusia, son nuestros buenos amigos y socios económicos confiables. El fomento de nuestra cooperación responde a los intereses mutuos de nuestros países y pueblos. Lo estamos llevando a cabo sobre una base pragmática, sin ningún dogma ideológico", agregó la vocera.Asimismo, señaló que Rusia es consciente del interés de los círculos empresariales del extranjero en establecer cooperaciones beneficiosas bilaterales, a pesar de "las condiciones anormales" que se están presentando.

perú

