https://mundo.sputniknews.com/20220605/nadal-trimfa-en-la-final-de-abierto-de-francia-su-14-titulo-en-roland-garros-y-22-de-grand-slam-1126308754.html

Nadal triunfa en la final del Abierto de Francia: su 14 título en Roland Garros y 22 del Grand Slam

Nadal triunfa en la final del Abierto de Francia: su 14 título en Roland Garros y 22 del Grand Slam

Rafael Nadal se impuso al noruego Casper Ruud en la final de Roland Garros e hizo historia en el tenis mundial. 05.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-05T15:46+0000

2022-06-05T15:46+0000

2022-06-05T16:22+0000

españa

⚽ deportes

tenis

rafael nadal

roland garros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1126308607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58d90f685336b0ac3a2e8220a1de0e66.jpg

Y es que con este título el manacorí ya tiene 14 copas del Abierto de Francia en su palmarés y de tal modo ha reafirmado aún más su título del tenista que más torneos del Grand Slam ha ganado: 22. Le siguen Novak Djovovic y Roger Federer, con 20 torneos de la máxima categoría para cada uno. Con ello cabe destacar que este partido se le dió a Nadal con relativa facilidad, pues se impuso por 6:3, 6:3, 6:0 en tan solo dos horas y 18 minutos. A pesar de que los dos tenistas lograron meter dentro un porcentaje similar de saques, tanto primeros como segundos, el manacorí logró ganar muchos más puntos en sus saques: un 82% contra el 53% de los puntos ganados por Ruud en sus primeros saques. El aspecto del juego que probablemente fue decisivo en el partido fue el de la relación de puntos ganados y errores no forzados. Rafa Nadal ganó el doble de puntos (37 contra 16) e hizo un 50% menos de errores no forzados (18 contra 26). En la red la ventaja también estaba del lado de Nadal: ganó un 77% de los puntos en la red contra el 57% de Ruud. Considerando el hecho de que la ATP anuló los puntos que podrían ganar los jugadores en el Wimbledon y que solo quedará el Abierto de EEUU en esta temporada, Nadal tiene garantizado el honor de ser el jugador que más torneos del Grand Slam ha ganado en la historia del tenis. De tal modo, Novak Djokovic y Roger Federer podrían volver a retarlo en este aspecto solo en la temporada de 2023, aunque vista la condición de salud de la leyenda suiza (que no ha jugado en casi un año tras una serie de operaciones en la rodilla), lo más probable es que solo Nole esté en posición de hacerlo. Para Casper Ruud, de 23 años, este fue el primer partido oficial contra su ídolo y su primera participación en una final de este calibre. El triunfo de Nadal el domingo ocurre dos días después de su 36 cumpleaños y lo convierte en el ganador de mayor edad en la historia de este torneo en cancha de tierra batida.La primera victoria del español aquí fue en 2005 a sus 19 años. Ningún hombre o mujer ha logrado ganar tantos títulos en un torneo importante como Nadal, que ya cuenta con 14 en sus palmarés.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, tenis, rafael nadal, roland garros