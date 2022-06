El presidente de Colombia afirma que orden de arresto en su contra es inconstitucional

"La decisión no es solamente inconstitucional, sino que no está firme. Es un abierto prevaricato. Esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen. Porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia y su biodiversidad, en los foros nacionales e internacionales. Y no dejaremos de hacerlo", dijo desde el Taller Construyendo País en Montería, Córdoba (norte).