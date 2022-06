https://mundo.sputniknews.com/20220604/si-bwana-la-ue-mas-papista-que-el-papa-esta-dispuesta-a-pasar-hambre-por-eeuu-1126270616.html

Sí, bwana: la UE 'más papista que el Papa' está dispuesta a pasar hambre por EEUU

Están quienes son fieles, y luego está la Unión Europea. La verdad inocultable ya explota en los medios de comunicación europeos que revelan la catástrofe... 04.06.2022, Sputnik Mundo

La paradoja de la UEHay una frase popular y que se aplica a una diversa clase de situaciones y que recorre redes sociales, y que dice: "Quédate con quien te mira como…". En este caso, en EEUU las autoridades se dirán a sí mismas: "Quédate como quien se autoflagela por ti y está dispuesta a llevar a sus ciudadanos a la miseria y al hambre, como la Unión Europea".Y es que el sacrificio al que están llevando las autoridades comunitarias a sus ciudadanos, sin importarle lo más mínimo, al punto de pedir que acopien alimentos por varios días, como ha pedido Alemania a sus paisanos esta misma semana, o como el propio país germano ha pedido también a sus ciudadanos ducharse menos, o lavar menos la ropa, es tal, que llegan al punto de ser incomprensible para quienes puedan tomar distancia para mirar la situación con perspectiva. Dicho de otra forma: las autoridades de la UE están jugando con los bolsillos de sus ciudadanos, quienes son los que realmente van a sufrir.En este sentido, las alarmas suenan cada vez más fuertes y frecuentes en el viejo continente, y se refleja en titulares de varios medios que anticipan el apocalipsis: "La inflación destroza todas las previsiones en la Eurozona y mete en un lío al BCE tras marcar otro máximo histórico", titula El Economista."La ruptura total de relaciones con Rusia podría rebajar el crecimiento a la mitad y elevar 1,7 puntos más el IPC", titula en tanto el periódico ABC de España, marcando otro ejemplo de la hecatombe. Y otros que ya son el acabose para las propias autoridades que quieren echarle la culpa de todos los males a Rusia: "El Banco de España desmiente al Gobierno: la inflación comenzó a repuntar mucho antes de la guerra", titula el diario El Mundo de España.Baño de realidad europeaEl analista hace una radiografía demoledora. "Este es un momento crucial en el que Europa se ha despertado de un sueño en el que pareciese que es un parque de atracciones con muchas luces, demasiado ruido, y sobradas fantasías. Pero está saliendo el sol, y ahora viene a verse la realidad. Esta es la situación: hoy hay demasiados frentes, no tiene nada que ofrecer, salvo promesas, y por lo tanto, no está en posición de torcer la realidad y la historia"."La UE ha sido un fracaso del sistema neoliberal y un fracaso del sistema que se planteó hace muchos años de una unidad europea, pero no expandida como la actual", sentencia Carlos Pereyra Mele.

