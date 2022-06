https://mundo.sputniknews.com/20220604/rusia-y-ucrania-interesan-al-club-bilderberg-el-mas-secreto-del-mundo-1126285667.html

Rusia y Ucrania interesan al Club Bilderberg, el más secreto del mundo

Rusia y Ucrania interesan al Club Bilderberg, el más secreto del mundo

Unas 120 personas de 21 países participan en la 68ª Reunión del Club Bilderberg, que se lleva a cabo en Washington D.C. del 2 al 5 de junio. Como ya es costumbre, el hermetismo rodea a este evento al que ni siquiera la prensa tiene acceso. La organización sólo dio a conocer los temas que se abordarán durante el enclave. Y por supuesto que el conflicto en Europa del Este figura entre los intereses de este grupo fundado en 1954 y financiado por primera vez por el multimillonario estadounidense David Rockefeller. De acuerdo con un comunicado de prensa oficial, los temas a tratar por el Club Bilderberg serán:La prensa de diversos países ha informado sobre algunos de los confirmados para asistir al encuentro, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como varios jefes de Estado de Europa y Norteamérica y dueños de grandes trasnacionales. Según información oficial de la Unión Europea (UE), también estará el político griego Margaritis Schinas —vicepresidente de la Comisión Von der Leyen— y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por su parte, el diario español El Confidencial reporta que otro invitado es el expresidente del Partido Popular (PP) de España, Pablo Casado, quien a menudo está alineado a una agenda conservadora. Durante muchos años, se han formulado diversas teorías respecto al Club Bilderberg. La más popular de ellas es que se trata de un selecto grupo de empresarios, inversionistas, políticos y líderes que buscan establecer un nuevo orden global en el que Estados Unidos destaca como el principal eje rector de la estrategia. La prensa de varios países ha dado a conocer, a lo largo de los años, algunas de las personas que frecuentan el club, como el fallecido Peter Sutherland, que era presidente de British Petroleum (BP) y Goldman Sachs; Juan Luis Cebrián, expresidente de Grupo Prisa y del diario español El País; Paul Wolfowitz, expresidente del Banco Mundial y exsubsecretario de Defensa de Estados Unidos, entre muchos otros miembros de los Consejos de Administración de las compañías que cotizan en las bolsas más grandes del mundo. En las reuniones, además, "no hay un orden del día detallado, no se proponen resoluciones, no se realizan votaciones y no se emiten declaraciones políticas", según el club. ​

