https://mundo.sputniknews.com/20220604/mariah-carey-podria-enfrentar-una-enorme-multa-por-su-clasico-all-i-want-for-christmas-is-you---1126293642.html

Mariah Carey podría enfrentar una enorme multa por su clásico 'All I Want for Christmas Is You'

Mariah Carey podría enfrentar una enorme multa por su clásico 'All I Want for Christmas Is You'

La cantante estadounidense Mariah Carey fue demandada por su 'hit' navideño 'All I Want for Christmas Is You'. El compositor Andy Stone afirma haber escrito... 04.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-04T11:07+0000

2022-06-04T11:07+0000

2022-06-04T11:07+0000

👤 gente

estilo de vida

eeuu

mariah carey

música

canción

demanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108174/06/1081740653_0:81:3286:1929_1920x0_80_0_0_32be94428a504102fb75a7418820bc22.jpg

La demanda fue presentada el 3 de junio en un tribunal federal de la ciudad de Nueva Orleans. El demandante reclama al menos 20 millones de dólares por daños y perjuicios a Carey, su coautor y la compañía de música Sony Music Entertainment por infracción de derechos de autor y apropiación indebida.Stone o Vince Vance, tal y como lo conocen en su banda de country-pop Vince Vance & the Valiants, acusó a los demandados de haber explotado ilegalmente su "popularidad y estilo único" y de haber causado confusión al grabar su canción sin su permiso.No obstante, las canciones de Carey y Stone solo coinciden en el título, ya que ambas tienen letras y melodías diferentes.Los representantes de ambos artistas no dieron ningún comentario al respecto.El hit de Carey apareció en su álbum Merry Christmas y durante un largo tiempo se ha difundido por la radio y en los entornos comerciales durante la temporada navideña.La canción ha liderado anualmente la lista Billboard Hot 100 a partir del año 2019, a pesar de haber sido grabada hace un cuarto de siglo. All I Want for Christmas Is You se ha convertido para Carey en la 19ª canción número uno.A su vez, la obra de Stone había recibido "una amplia difusión" durante la temporada navideña de 1993, según afirma el mismo cantante y curiosamente también apareció en las listas de Billboard.La demanda no detalla cuándo Stone se enteró de la canción de Carey, solo explica que sus abogados por primera vez se pusieron en contacto con los acusados sobre su supuesto uso no autorizado en abril de 2021, pero al final "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

https://mundo.sputniknews.com/20211208/mariah-carey-necesito-de-6-hombres-para-que-le-ayudaran-con-la-cola-de-su-vestido-de-28-kilos-1119090538.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, eeuu, mariah carey, música, canción, demanda