Unos correos electrónicos filtrados del exdirector del servicio de inteligencia británico MI6, Richard Dearlove, han evidenciado que se planeaba "destituir" a... 04.06.2022

2022-06-04T18:00+0000

2022-06-04T18:00+0000

2022-06-04T18:21+0000

internacional

reino unido

brexit

theresa may

La denominada Operación Sorpresa, llevada a cabo en verano de 2018, tenía por objeto obstaculizar el plan Brexit presentado por Theresa May, conocido como Plan Chequers, según el cual Londres y Bruselas conservaban el comercio siguiendo las reglas comunes acordadas con la UE, pero restringía la inmigración.En los correos filtrados por unos hackers, el Plan Chequers se califica como "cobarde y catastrófico". "Es necesario garantizar que nos quedemos con las reglas impuestas por la Organización Mundial del Comercio y si es necesario, destituir a esta primera ministra y reemplazarla por uno más apto para el propósito". Y en uno de los correos enviados varios meses después, incluso se propone "deshacerse de ella de una vez por todas".Según los datos filtrados, fueron los magnates aristócratas Timothy y Marie Claude, que viven una vida rodeada de secretismo en la pequeña isla Jersey, en La Mancha, quienes patrocinaron el derrocamiento de May. Cada mes, los Claude invirtieron dinero en los denominados productos de chantaje y difamación.Como resultado, el plan de May fracasó. En cuanto a la cumbre informal de la UE y el Reino Unido, celebrada en Salzburgo en septiembre de 2018, fue bautizada como el "fiasco de May".Era Boris Johnson quien, según los ideólogos de la Operación Sorpresa, debía sustituir a May.Sin embargo, parece que no todos los involucrados de Dreamlove estaban contentos con la candidatura del primer ministro actual, por ejemplo, uno de ellos declaró que "no ve por qué debe permanecer" y hasta expresó que Johnson "perdió el control de su mente y su voluntad".Pero, ¿quién más podría ocupar el cargo de Theresa? Podrían haber sido el canciller de la Hacienda, Rishi Sunak y la actual ministra de Exteriores británica, Liz Truss, que según los correos, "tenía suficiente firmeza como para completar el Brexit".La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó la filtración en su canal de Telegram recordando que el propio Dearlove acusó del ciberataque a un grupo de hackers rusos."Creo que ninguno de los dos. Es una tradición inglesa, al igual que los envenenamientos", concluyó.

2022

