Berlusconi cree que Occidente "se quedó aislado" por la crisis en Ucrania

Debido a la situación en Ucrania, Occidente quedó aislado del resto del mundo, escribió el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi en una columna para... 04.06.2022, Sputnik Mundo

Si bien el político condenó la operación militar especial de Rusia en Donbás y subrayó que contribuyó a la consolidación de Washington, Bruselas y sus aliados, admitió que Occidente no es más que "EEUU, Europa y algunos países de la región del Pacífico, tradicionalmente vinculados a EEUU, como Australia y Japón".Esto no resulta tan impresionante a nivel global porque la mayoría de los países, entre ellos Turquía —un importante miembro de la OTAN que tiene el segundo mayor Ejército de la Alianza— se negó a unirse a las sanciones antirrusas. Mientras que la mayor cantidad de países del planeta como: la India y China, así como los países de América Latina y África, "por el momento, no están del lado de Occidente".Berlusconi recordó que sus intentos de tender puentes entre Rusia y Occidente "fueron boicoteados por algunos líderes europeos", pero un acercamiento entre Moscú y Bruselas podría cambiar la situación en Europa.El ex primer ministro concluyó que la democracia liberal, que "damos por sentada", en realidad solo se aplica a menos de una cuarta parte de la población mundial: a tan solo 1.400 millones de personas de los 8.000 millones que viven en nuestro planeta.

