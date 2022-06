https://mundo.sputniknews.com/20220603/uruguay-junio-mes-de-movilizaciones-contra-el-gobierno-de-lacalle-pou-1126273344.html

Uruguay: junio, mes de movilizaciones contra el Gobierno de Lacalle Pou

Varios sindicatos marcharán contra las políticas del Ejecutivo, previo al paro general parcial del 7 de julio. En otro orden, abordamos la previa al reinicio del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez en Bolivia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La central sindical de Uruguay (PIT-CNT) confirmó para el 7 de julio un paro general parcial. La medida incluye una movilización hacia la sede del Gobierno y hacia el Parlamento.La fecha coincide con el tratamiento parlamentario del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal entregado por el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou.El entrevistado resaltó la "pérdida continua salarial de buena parte de los trabajadores" en estos últimos años. "A esto le sumamos los aumentos de las tarifas públicas, del combustible, de los productos de primera necesidad y el cierre de empresas", señaló.Durante junio, y previo al paro anunciado, varios sindicatos se movilizarán. El 9 de junio lo hará el de la industria, el 15 el de la educación, el 16 los funcionarios estatales y el 29 el sindicato de la construcción.El entrevistado se refirió a los contactos entre el PIT-CNT con el Gobierno de Luis Lacalle Pou."Reuniones ha habido. Se hacen planteos, algunas cosas se resuelven pero es insuficiente. Decir que no hay diálogo [con el Gobierno] es un error. Lo que no hay son soluciones hacia la gran mayoría de los uruguayos que atraviesan situaciones muy difíciles. Las ollas populares continúan en todo el país. Hay sectores de la sociedad que hoy no tienen para comer”, declaró el dirigente sindical.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Bolivia, el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz fijó para el lunes 6 el reinicio del juicio ordinario contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020). Sobre ello, conversamos con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.Y además, la situación en varios países africanos con respecto a la amenaza de la hambruna, hecho relacionado con las consecuencias del conflicto en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

