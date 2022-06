https://mundo.sputniknews.com/20220603/panama-previene-nueva-ola-migratoria-a-pesar-del-tapon-de-darien-1126271802.html

Panamá previene nueva ola migratoria, a pesar del "tapón" de Darién

No obstante, oleadas de migrantes, huyendo de la desesperación económica, constantemente la franquean y atraviesan Panamá en su camino hacia el norte.Esto preocupa al país canalero, trampolín en la ruta hacia la frontera meridional de Estados Unidos, que teme una crisis humanitaria en su territorio y advierte la proximidad de una nueva ola migratoria.La predicción fue comunicada por la ministra de Exteriores, Erika Mouynes, quien dijo manejar información al respecto recibida por expertos de su cartera.Compartir carga económicaLa política exterior panameña tendrá entre sus líneas centrales el tema de la crisis migratoria, el cual mantendrá su actualidad mientras no se atiendan las causas que la originan, comentó esta semana la jefa de la diplomacia panameña durante un conversatorio con docentes y estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.Para poder enfrentar la crisis el país canalero debe pedir ayuda, pues no puede sobrellevar por sí solo la carga presupuestaria que representa la gestión de la migración irregular, comentó Mouynes."Todos somos migrantes, todos estamos aquí con raíces diversas, y Panamá es también un país muy noble", resaltó la ministra al reiterar el compromiso de la cancillería con la atención de la crisis.Al propio tiempo aludió a una faceta positiva del asunto. En 2021 cuajó un acuerdo con varios países vecinos, el cual conllevó a una notable reducción en el número de migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién en la frontera con Colombia.La titular de Exteriores consideró el arreglo como un logro relevante, pues le confiere prioridad al tránsito controlado de las personas que migran, con un "enfoque humanitario".En el mismo sentido, el 19 de abril Panamá y Estados Unidos rubricaron el Acuerdo Bilateral sobre Migración y Protección, que busca un enfoque regional más humano en las fronteras.Cifra manejableEn el primer cuatrimestre este año, el Servicio Nacional de Migración (SNM) contabilizó el arribo a territorio istmeño de 19.000 migrantes indocumentados que cruzaron la jungla del Darién."Hasta este momento han entrado a Panamá cerca de 19.000 migrantes. Seguimos con una mayoría de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, siendo la haitiana la segunda y la cubana la tercera", expuso la directora SNM, Samira Gozaine, en un video que difundió el Ministerio de Seguridad Pública.El organismo oficial contrastó la cifra con igual período de 2021 cuando 11.487 migrantes traspasaron la barricada vegetal.Sin embargo, de mantenerse ese promedio de 19.000 cada cuatro meses, Panamá reportaría una cifra de 57.000 arribos por esa vía.Gozaine consideró que el número resulta manejable, sobre todo si compara con los más de 133.000 migrantes que cruzaron el Darién en 2021, récord para un año y similar al total reportado en la década anterior.CoincidenciaEl secretario de Estado (canciller) de EEUU, Anthony Blinken, coincidió con la apreciación de su colega Erika Mouynes cuando el 20 de abril trató el tema migratorio en su encuentro con el presidente panameño, Laurentino Cortizo.La cita tuvo lugar el 20 de abril en el contexto de la Reunión Ministerial sobre Migración, que agrupó a 20 países del hemisferio en la capital istmeña."La única respuesta duradera y sostenible a la migración irregular es abordar sus causas profundas. Pero ello lleva tiempo", indicó el jefe de la política exterior estadounidense, según Expediente Público, una revista de periodismo de investigación en Honduras y Nicaragua.Cumbre de las AméricasLa Cumbre de las Américas que sesionará la semana entrante en la ciudad estadounidense de Los ángeles (oeste) tendrá en el tema migratorio el principal punto de la agenda.Se espera que el mandatario anfitrión, Joe Biden, promueva una declaración que fije acciones concretas y de conjunto para abordar la crisis migratoria que atañe a todo el hemisferio occidental."Migración es el tema más importante y es clave, porque la migración irregular afecta a varios países de la región", apuntó el miércoles en rueda de prensa el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González.La declaración auspiciada por el mandatario estadounidense estará enfocada en concentrar varias acciones relacionadas al combate de las causas de la migración y de la protección de los inmigrantes.Así lo puntualizó en el propio encuentro con los medios el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

