Ni Una Menos resuena en las conciencias y en las calles a siete años de su creación

Ni Una Menos resuena en las conciencias y en las calles a siete años de su creación

BUENOS AIRES (Sputnik) — Las calles lo vieron nacer, y a ellas regresa cada año. El movimiento Ni Una Menos vuelve a conquistar la vía pública el 3 de junio... 03.06.2022

La capital argentina y otras urbes del país acogen el reclamo doloroso, por vigente, del fin de los feminicidios. Porque la nación que alumbró el "Ni Una Menos" se da de bruces con la realidad, por más que este movimiento visionario se adelantara en 2015 al paro internacional de mujeres que se convocó en el resto del mundo desde el 8 de marzo en 2016 en adelante.Dos informes publicados en la última semana dan cuenta de la alta tasa de feminicidios que presenta Argentina.Es uno cada 37 horas, si se consideran las 251 víctimas de violencia de género que fueron asesinadas en 2021, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. O uno cada 33 horas, si se atiende a los 1.956 feminicidios que perpetraron 1.632 hombres en los últimos siete años, entre enero de 2015 y mayo de 2022, de acuerdo a la entidad Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá)."El femicidio es la mayor expresión de las violencias", asume en diálogo con la Agencia Sputnik la coordinadora general de la Constituyente Feminista, Graciela Álvarez Agudo.Argentina reconoce desde 2012 en su Código Penal la figura de feminicidio y feminicidio vinculado, aunque la primera sentencia condenatoria, en este sentido, fue dictada el 29 de octubre de 2014.La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema constató que el año pasado solo había encausados 241 sujetos por feminicidio directo contra 231 mujeres. Para el 31 de diciembre de 2021, solo cinco de las 225 causas judiciales iniciadas resultaron tener sentencia firme ante el máximo tribunal del país.Algo falla cuando el 16% de las víctimas había presentado una denuncia previa contra el que luego sería su feminicida, y cuando la mitad tenía medidas de protección vigentes al momento del crimen.Más violenciasEl presidente Alberto Fernández aseguró este viernes 3 que su Gobierno escuchó "la demanda de las calles" y que la tradujo "en políticas públicas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género en su camino a una vida libre".El mandatario habla con la autoridad de quien creó, desde el inicio de gestión, un Ministerio de Mujeres y Diversidades. Pero un árbol no hace al bosque. Basta con sobrevolar su gabinete para cerciorarse de la falta de representación femenina. Solo hay dos mujeres al frente de los 20 ministerios que tiene su gestión."A través de la creación del ministerio, hubo algunas conquistas, pero fue una manera de sacar el movimiento de las calles, que es algo que ahora estamos recuperando, porque la lucha se tiene que hacer ahí", sostiene la referente de Constituyente Feminista, entidad que reclama una Constitución de género para que se equiparen los derechos de los hombres con los de las mujeres y las diversidades LGTBI+.Varias agrupaciones feministas reclaman, desde hace años, que se declare la emergencia nacional por violencia de género; que haya una protección integral y efectiva para las víctimas; que tengan acceso gratuito a la justicia en los fueros civil y penal, con personal capacitado; y que se abran oficinas de violencia de género en todas las jurisdicciones para agilizar las medidas de protección.Este es también el país en el que todos los estudiantes tienen derecho a recibir por ley educación sexual, que acoge desde hace 35 años los Encuentros Nacionales de Mujeres, ahora llamados Encuentros Plurinacionales de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries, que garantiza el 1% de los cargos del sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero, que cuenta con la Ley Micaela, y que insta a capacitar en perspectiva de género al personal que trabaje en cualquiera de los tres poderes del Estado."Se están viviendo momentos aún de mucha lucha que todavía está pendientes, y estas luchas se estructuran, una vez más, desde las calles", constata Álvarez Aguado.La resonancia de Ni Una Menos se percibe al haber logrado "la visibilización de muchas violencias, sobre todo algunas simbólicas e invisibles que son indetectables incluso por las propias mujeres, como la hegemonía estética", incide.Por ello "la lucha y la ocupación de los espacios políticos debe ser transversal en todos los espacios para la conquista de la verdadera equidad", añade la feminista. "No solo en una cuestión formal, sino también en la que conlleve participar en la toma de decisiones".La demanda de Ni Una Menos es universal. Un año más, el nombre del movimiento resuena, más allá de estas fronteras, en millones de conciencias como emblema portentoso contra la sociedad patriarcal.

