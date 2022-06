https://mundo.sputniknews.com/20220603/lukashenko-insta-a-la-ue-a-sumarse-a-rusia-y-crear-un-centro-de-poder-comun-1126258332.html

Lukashenko insta a la UE a sumarse a Rusia y crear 'un centro de poder' común

MINSK (Sputnik) — La mejor opción para la UE consiste en crear 'un centro de poder' común con Rusia, que se base en la combinación de las tecnologías... 03.06.2022, Sputnik Mundo

En opinión del líder bielorruso, los europeos no avanzan en esa dirección porque "padecen de falta de seso".Según Lukashenko, Washington lleva mucho tiempo debilitando a Europa, y Rusia está lista para negociar."Los estadounidenses están lejos. Ellos necesitan destruir no solo a Rusia, a China. Tienen que mantener a Europa bajo su control", dijo.Según el presidente de Bielorrusia, "Europa hizo un intento reciente, el actual canciller alemán habla sobre eso abiertamente, los Países Bajos realizaron un referéndum, ya estaban a favor de la autonomía en la Defensa"."Tan pronto como comenzaron a hablar de un Ejército independiente, los estadounidenses comenzaron a temblar. ¿Qué les parece? Pues entonces, tal vez, la OTAN no hubiera resultado necesaria, al menos no se necesitarían tantas tropas estadounidenses", señaló.También aseguró que los representantes del país norteamericano siempre han querido debilitar a Europa, y el anterior líder de EEUU, Donald Trump, tampoco fue una excepción, así como recordó que con la aprobación del euro Bruselas se convirtió en la competencia de Washington, emisor del dólar.El presidente bielorruso pidió a Francia y Alemania que se separaran definitivamente de Estados Unidos y llegaran a un acuerdo con Rusia.

