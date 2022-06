https://mundo.sputniknews.com/20220603/este-pariente-lejano-descubierto-en-china-podria-explicar-el-largo-cuello-de-la-jirafa-actual-1126228817.html

Este pariente lejano descubierto en China podría explicar el largo cuello de la jirafa actual

Este pariente lejano descubierto en China podría explicar el largo cuello de la jirafa actual

La evolución nos ha demostrado que no todos los animales se parecen a sus antepasados. Y a pesar de que hay especies que por millones de años se mantienen... 03.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-03T04:46+0000

2022-06-03T04:46+0000

2022-06-03T04:46+0000

ciencia

paleontología

animales

jirafas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1126229039_0:185:700:579_1920x0_80_0_0_53527a7d8149ce074c22061be4542a27.png

Uno de estos casos es el de las jirafas, conocidas por sus distintivos cuellos largos, que les permiten alcanzar alimentos en las copas más altas de los árboles. Sin embargo, el camino evolutivo que llevó a la formación de estos elegantes cuellos, seguía siendo un misterio.Un nuevo estudio podría arrojar luces sobre este misterio y para ello se valió del análisis de un pariente recién descubierto de estos animales. Se trata de una especie ahora extinta bautizada Discokeryx xiezhi, que lucía nada más y nada menos que un cuello grueso y corto, totalmente diferente al cuello de las jirafas actuales.Y esta no es la única diferencia de este lejano familiar, que habitaba la región de Xinjiang, norte de China, hace casi 17 millones de años, con la jirafa actual. También tenía un escudo óseo en forma de disco en la parte superior de su cráneo, cubierto con una capa protectora de queratina, la proteína presente en el cabello.Esta peculiar anatomía, le permitía pelear con machos rivales a cabezazos y tener una mayor resistencia a los golpes en la cabeza. Los científicos creen que Xiezhi probablemente chocaba sus cascos durante las peleas por la pareja sexual, de la misma manera que las jirafas macho modernas pelean por las hembras golpeando violentamente sus cuellos."[Los investigadores] han proporcionado pruebas inequívocas de que el fósil de Discokeryx está muy bien adaptado a los intensos choques de cabezas", señaló Robert Simmons, investigador de la Universidad de Ciudad del Cabo, que no participó en el estudio, al portal Live Science.La intensa competencia por una compañera sexual probablemente llevó a este familiar a desarrollar un cuello grueso y esta especie de casco incorporado.Cuello largo… para el sexoUna de las hipótesis que explica la aparición del largo cuello de las jirafas actuales es conocida como la hipótesis del "cuello por sexo". Los investigadores que respaldan esta idea plantean que la competencia sexual llevó a la jirafa moderna a desarrollar su largo cuello y las proyecciones óseas que sobresalen de su cabeza.En la actualidad, las jirafas usan sus cuellos de dos a tres metros de largo para lanzar sus pesados cráneos, equipados con pequeños osicones y osteomas, contra las partes débiles de los competidores. Como resultado, cuanto más largo sea el cuello, mayor será el daño al oponente.Mientras, los fósiles encontrados en China de Xiezhi muestran que esta especie era tan alta como una oveja moderna y tenía un cuello de longitud similar al de otros mamíferos terrestres de tamaño comparable. Al analizar los huesos y dientes fosilizados, el equipo determinó que no es un antepasado directo de las jirafas vivas, aunque sí están relacionados."Es una rama diferente del árbol de la familia de las jirafas", afirmó Jing Meng, autor del estudio.De acuerdo con los investigadores del nuevo estudio, el Discokeryx puede ofrecer un vistazo a las primeras etapas de la elongación del cuello de las jirafas, que se desarrolló a lo largo de millones de años, aunque esta especie tomó una ruta evolutiva diferente.Durante la investigación, publicada en Science, el equipo comparó los huesos con los de las jirafas vivas y sus parientes extintos. Los resultados muestran una amplia variedad de cachos en la cabeza, una variedad de formas de cabeza y cuello y, en particular, encontraron que las vértebras superiores de los animales varían dramáticamente en longitud y grosor.Los científicos creen que todos estos parientes de las jirafas pueden haber desarrollado sus exclusivos cascos y cuellos, en parte, para adaptarse a sus estilos de combate específicos. Estos resultados respaldan la hipótesis del cuello por sexo para las jirafas modernas, que sugiere que en algún momento de la historia evolutiva, los machos con cuellos largos y musculosos dominaron las peleas por las hembras.Asimismo, los investigadores consideran que el tamaño del cuello de las jirafas macho está directamente relacionado con la jerarquía social, y la competencia de cortejo es la fuerza impulsora detrás de la evolución de los cuellos largos.Esta hipótesis, planteada por primera vez en 1996 por Simmons y Lue Scheepers, zoóloga del Instituto Ecológico Etosha en Namibia, contradice la idea ya establecida, propuesta por el mismo Charles Darwin, que afirma que el desarrollo de los cuellos largos se debió a la competencia por la comida.

https://mundo.sputniknews.com/20210109/los-cientificos-descubren-el-misterio-detras-de-dos-raras-jirafas-enanas--fotos-video-1094063566.html

https://mundo.sputniknews.com/20220204/vertebra-hallada-en-israel-senala-algo-sorprendente-de-la-evolucion-humana-1121196996.html

https://mundo.sputniknews.com/20210619/hallan-un-error-en-la-teoria-de-la-evolucion-de-darwin-1113367980.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paleontología, animales, jirafas