Eletrobras: la mayor eléctrica de América Latina comenzó su proceso de venta

Abrió el período para presentar propuestas de compra de acciones de la empresa brasilera, en el marco de su plan de privatización.

El 60 aniversario de la empresa de energía Eletrobras se cumple en momentos en que comienza a ejecutarse el proceso de capitalización previsto desde el año 2018.Hasta el 9 de junio estará habilitada la etapa de presentación de propuestas de inversores, tanto nacionales como extranjeros, para adquirir los títulos.Se trata de una primera oferta de 627.675.340 nuevas acciones. Pero se prevé también un segundo lanzamiento de 69.801.516 acciones que ya pertenecen al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.La participación individual no puede superar el 10% del capital por lo que el control de la empresa quedará muy fraccionado, lo que traerá dificultades para su administración.Así lo manifestó a Contante y Sonante el economista Roberto Piscitelli, profesor de finanzas públicas de la Universidad de Brasilia.El entrevistado remarcó que el sistema de Eletrobras es "muy grande" y opera en un país extenso y muy diverso. El Estado brasileño hoy controla 75% de la empresa y se prevé una reducción al 45%.Piscitelli integra la lista de académicos que junto a 34 asociaciones de economistas y profesionales firmaron una carta pública en contra de la privatización.El camino hacia la supresión de la participación estatal en Eletrobras comenzó en 2018 con el proyecto de ley presentado por el presidente Michel Temer (2016-2019). Y comenzó a concretarse durante la gestión de Jair Bolsonaro, férreo impulsor de la privatización.Sin embargo, Brasil tendrá elecciones presidenciales el 2 de octubre. Piscitelli duda de que el proceso pueda finalmente concretarse. En caso de que sí, no se puede descartar una "renacionalización", señaló.El expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2010), quien encabeza las encuestas para los comicios, rechaza la privatización."Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores en mayo, cuando se esperaba por la decisión del Tribunal de Cuentas que dio luz verde al proceso. Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

